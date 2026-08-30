Gom sách cũ, gieo ước mơ mới

TS Lưu Thị Thanh Mai và các thành viên của dự án "Hải đăng trên bản" (ẢNH: HẢI ĐĂNG TRÊN BẢN)

Thắp lên ánh sáng tri thức

Sau 3 mùa triển khai tại tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, dự án “Hải đăng trên bản” trở lại với mùa 4, tiếp tục mang sách đến những vùng khó khăn, giúp thư viện trường học trở nên phong phú hơn về thể loại sách. Năm nay, theo giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đam Rông 3, dự án sẽ đến với 2 điểm trường là Tiểu học Đạ M’rông và Trung học cơ sở Đạ M’rông (xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng). Cả hai điểm trường đều có hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số, phần lớn là con em đồng bào M’Nông và K’Ho.

Theo chia sẻ của Trưởng dự án “Hải đăng trên bản” Nguyễn Hồng Ngân (cựu sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn), để chuẩn bị cho chuyến đi đến các trường, dự án tổ chức hoạt động “Thu sách cũ - Đổi quà xinh” vào các ngày cuối tuần của tháng 8 tại Đường sách TPHCM. Sự kiện đã thu hút hàng trăm lượt người mang sách cũ đến quyên góp và nhận lại những phần quà nhỏ như sen đá, vật dụng thủ công từ mo cau, móc khóa, ví da, tô tượng... Rút kinh nghiệm của những năm trước, ngay từ đầu, dự án đã thông báo chỉ tiếp nhận những đầu sách phù hợp với trẻ em. Nhờ đó, mục tiêu 1.000 cuốn sách được hoàn thành sớm và không phải tốn thời gian phân loại như các năm trước. “Chỉ cần trong 100 em học sinh tiếp cận thư viện, có 1-2 em đọc được những cuốn sách hay, thay đổi tư duy rồi sau này quay về góp phần xây dựng, thay đổi chính quê hương mình, thì hành trình gieo hạt của chúng tôi đã cực kỳ ý nghĩa rồi”, Nguyễn Hồng Ngân chia sẻ.

Ngoài tặng sách, một điểm nhấn khác của “Hải đăng trên bản” mùa 4 là chương trình “Teach to Teach”. Nguyễn Hồng Ngân cho biết, các tình nguyện viên chỉ có thể lên vùng cao một lần, không thể đồng hành xuyên suốt cùng học sinh, chính các thầy cô giáo mới là người ở lại theo dõi các em hàng ngày. Từ lý do đó, “Teach to Teach” ra đời nhằm kết nối các chuyên gia, giảng viên đại học ở thành phố để tập huấn kỹ năng cho giáo viên vùng cao. Ở mùa 3, dự án đã mời 3 chuyên gia tập huấn cho khoảng 50 thầy cô tại Đắk Nông (nay là Lâm Đồng) về công nghệ AI, tâm lý học đường và các công cụ soạn bài giảng. Từ năm học 2026-2027, tỉnh Lâm Đồng sẽ thí điểm chương trình dạy song ngữ tại một số trường trên địa bàn. Vậy nên ở mùa 4, dự án sẽ tập trung phát triển kỹ năng tiếng Anh cho các thầy cô.

Những trải nghiệm quý giá

Bắt đầu tuyển tình nguyện viên từ đầu tháng 7, chỉ trong thời gian ngắn, dự án nhận được 98 đơn đăng ký trực tuyến. Sau khi phỏng vấn, dự án đã chọn được 59 bạn đáp ứng yêu cầu. Ngoài các tình nguyện viên ở TPHCM, dự án còn nhận được sự hỗ trợ viết bài online từ các bạn ở xa như TP Đà Nẵng, TP Hà Nội… Từ một tình nguyện viên của mùa 3, năm nay, Vũ Nguyễn Công Nguyên (sinh viên năm 3, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn) quay trở lại với vai trò mới: phó dự án. Theo Công Nguyên, những cuốn sách được trao đi sẽ trở thành một phần nhỏ trong hành trình, khám phá của các em. Và biết đâu, từ những trang sách ấy, các em có thể nhìn thấy thêm nhiều điều mới mẻ, nhiều ước mơ, khát vọng và thêm nhiều con đường cho tương lai.

Là học sinh của Trường THPT Trần Văn Quan (xã Long Điền, TPHCM), Đặng Anh Tuấn có lẽ là một trong những thành viên khá đặc biệt của “Hải đăng trên bản” năm nay. Từ Long Điền, Tuấn một mình lên Đường sách TPHCM tham gia cùng các thành viên. Tại đây, Tuấn được gặp gỡ những người trẻ cùng chung lý tưởng chia sẻ yêu thương, giúp em học hỏi và dần trưởng thành hơn.

Dự án “Hải đăng trên bản” với mục tiêu xóa nhòa ranh giới tri thức được TS Lưu Thị Thanh Mai, giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sáng lập vào năm 2023. Nhận thấy đây là một dự án cộng đồng ý nghĩa nên Nguyễn Hồng Ngân đã nhận lời làm Trưởng dự án từ mùa 3. Đây là những trải nghiệm mà nếu chỉ tập trung học và đi làm, Hồng Ngân và các bạn sẽ không bao giờ có được.

QUỲNH YÊN