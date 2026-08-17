Đoàn Thanh niên một số địa phương ký kết chương trình chăm lo cho thiếu nhi dân tộc thiểu số

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bàu Lâm (TPHCM) vừa thực hiện ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026 - 2031 với Đoàn phường Bình Lợi Trung và Đoàn phường Dĩ An nhằm tạo điều kiện để các bạn trẻ được giao lưu, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và góp phần chăm lo cho thiếu nhi dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 3 địa phương ở TPHCM gồm phường Bình Lợi Trung, Dĩ An và xã Bàu Lâm vừa ký kết chương trình phối hợp triển khai công tác an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi và giao lưu văn hóa giai đoạn 2026 – 2031.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bàu Lâm (TPHCM) ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026 - 2031 với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2 phường Bình Lợi Trung và Dĩ An

Việc ký kết giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 3 địa phương của TPHCM nhằm tăng cường phối hợp hoạt động giữa tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên của 3 địa phương; phát huy thế mạnh, nguồn lực và tinh thần tình nguyện của mỗi đơn vị trong triển khai các hoạt động vì cộng đồng. Việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động cũng nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, thanh thiếu niên của các tổ chức Đoàn được giao lưu, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa mỗi địa phương...

Theo kế hoạch, Đoàn Thanh hiên của phường Bình Lợi Trung và Dĩ An sẽ huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho các em thiếu nhi dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Bàu Lâm có hoàn cảnh khó khăn; góp phần xây dựng mối quan hệ phối hợp thường xuyên, thực chất, lâu dài giữa 3 đơn vị.

Đoàn viên thanh niên 3 địa phương ra quân xóa biển quảng cáo, rao vặt sau lễ ký kết

Sau lễ lý kết, đoàn viên thanh niên 3 đơn vị đã ra quân thực hiện các công trình chỉnh trang nông thôn mới, xóa biển quảng cáo; trao tặng nhu yếu phẩm, sữa, tập sách cho con em, đồng bào dân tộc khó khăn.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bàu Lâm (TPHCM) Nguyễn Văn Xâm kể chuyện truyền thống với các bạn đoàn viên thanh niên 3 địa phương tại buổi giao lưu

Dịp này, Đoàn Thanh niên của xã còn tổ chức giao lưu với các cựu chiến binh, được nghe đồng chí Nguyễn Văn Xâm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bàu Lâm ôn lại truyền thống cách mạng của quê hương. Qua đó, các cựu chiến binh cũng mong muốn các bạn trẻ tăng cường đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

THẢO NGUYỄN