Đi để trở về

Trở về Việt Nam sau những năm tháng học tập ở nước ngoài, các trại sinh Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố năm 2026 mang theo những câu chuyện khác nhau, nhưng cùng chung tình yêu quê hương và niềm tự hào về nguồn cội.

Trại sinh giao lưu với các cựu chiến binh Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM. Ảnh: CẨM TUYẾT

Trong 5 ngày, 50 đại biểu thanh thiếu niên người Việt Nam từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ đã về TPHCM, cùng nhau tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, truyền thống của dân tộc. Có những câu chuyện từng được biết qua sách báo, lời kể, nay hiện diện bằng những địa danh, hiện vật và con người cụ thể.

Với Đặng Tú Quỳnh (20 tuổi, quê quán TP Hà Nội, đang học tập tại Nhật Bản), chuyến trở về lần này mang đến những cảm xúc đặc biệt. Tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), Quỳnh cùng các trại sinh đã dâng hoa, dâng hương và nghe chia sẻ về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

“Ở Nhật Bản, tôi thường xuyên theo dõi thông tin trên báo chí về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Khi có mặt tại đây, được lắng nghe các cán bộ, chiến sĩ chia sẻ trực tiếp, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa nhân văn của chiến dịch, càng thêm trân trọng và biết ơn những thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”, Tú Quỳnh chia sẻ.

Trong buổi giao lưu với Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TPHCM, bà Hoàng Thị Khánh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, đã chia sẻ với các trại sinh về những năm tháng chiến đấu và kỷ niệm của một thời tuổi trẻ đã đi qua chiến tranh. Nhắn nhủ các bạn trẻ, bà Hoàng Thị Khánh cho rằng mỗi người có một công việc, hoàn cảnh và cách sống khác nhau, nhưng dù ở đâu cũng có thể làm một điều gì đó có ích cho quê hương, đất nước.

Hành trình của các trại sinh tiếp tục tại đặc khu Côn Đảo với hoạt động thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương, tham quan Bảo tàng Côn Đảo, Trại giam Phú Hải… Đặc biệt, các bạn trẻ có dịp thăm hỏi, trò chuyện và tặng quà các gia đình chính sách, cựu tù chính trị.

Trong số đó có ông Nguyễn Xuân Viên (sinh năm 1944), người từng bị địch bắt, giam giữ tại Côn Đảo từ năm 1970 đến 1975. Gặp những người trẻ, ông nhắc lại những năm tháng đã qua và bày tỏ niềm tự hào khi từng góp sức vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

“Chúng tôi vô cùng xúc động khi được gặp gỡ, được nghe những câu chuyện chân thực từ các bác, qua đó hiểu hơn về những gì thế hệ đi trước đã trải qua, về giá trị của hòa bình hôm nay”, Trần Phúc An Nhi (19 tuổi, ở TPHCM, đang học tại Học viện Quản lý Singapore) chia sẻ.

Rời Côn Đảo, đoàn đến Trung tâm nhân đạo Quê Hương (phường Dĩ An), nơi đang nuôi dưỡng 347 trẻ em mồ côi, khuyết tật và cơ nhỡ. Các trại sinh mang đến những phần quà và nhận lại nụ cười của các em. Từ cuộc gặp ấy, mỗi bạn trẻ ý thức rõ hơn trách nhiệm với cộng đồng.

Là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore, An Nhi từng tham gia tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, trong đó có chương trình hòa nhạc gây quỹ thu hút hơn 250 người, huy động hơn 45 triệu đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Sau trại hè, Nhi dự định cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore tổ chức thêm nhiều hoạt động để học sinh, sinh viên tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam; tích cực giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

“Dù học tập ở bất cứ đâu, việc hiểu rõ nguồn cội và giữ trọn bản sắc dân tộc chính là điểm tựa vững chắc nhất để thế hệ trẻ tự tin hội nhập và cống hiến cho quê hương”, An Nhi nói.

CẨM TUYẾT