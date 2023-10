Giữa đêm, lửa thiêu rụi hơn 1.000m² xưởng vải ở huyện Hóc Môn

Trước đó, khuya 22-10, người dân sinh sống ở đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM) phát hiện khói lửa bốc lên từ xưởng vải rộng hơn 1.000m2 trên đường này. Người dân hô hoán, dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Do bên trong xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội và lan rộng.

Nhận tin, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an huyện Hóc Môn đến hiện trường chữa cháy. Do ngọn lửa bùng cháy dữ dội có khả năng lây lan nên Phòng PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM đã điều động Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an huyện Hóc Môn, Đội khu vực 3 cùng nhiều cán bộ chiến sĩ, xe chuyên dụng có mặt chữa cháy.

Đến 23 giờ 45, lực lượng chức năng vẫn cố gắng dập lửa tàn của đám cháy, chưa thể xác định được thiệt hại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 1.300m2 nhà xưởng (800m² có mái che tạm, 500m² là đất trống) cùng một số vải vụn phế liệu, tài sản khác.

Hiện nguyên nhân và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.