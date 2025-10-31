Giúp công nhân thích ứng với chuyển đổi số

Ngày 31-10, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với nội dung dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương, cho biết mục đích của hội nghị là tập hợp trí tuệ, tâm huyết và tiếng nói chân thực của cán bộ, đoàn viên, người lao động – những người trực tiếp sản xuất, cống hiến cho sự phát triển đất nước.

Theo bà Thái Thu Xương, việc lấy ý kiến sâu rộng này thể hiện rõ phương châm “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra - Dân giám sát - Dân thụ hưởng”, là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữa Đảng với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại hội nghị

Nêu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan, quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, nhất là hai lĩnh vực giáo dục và nhà ở xã hội. Theo bà, đây là những vấn đề có tác động trực tiếp đến đời sống người lao động.

Trong dự thảo văn kiện có nêu đánh giá rằng chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục về phẩm chất, nhân cách và nghề nghiệp, còn cải thiện chậm. Tuy nhiên, điều khiến bà trăn trở là ở từng cấp học, từng bậc học, cần xác định rõ môn học nào là cơ bản, môn học nào là nền tảng, để định hướng cụ thể hơn cho công tác giáo dục.

Một lớp học của con công nhân

Từ thực tế tiếp xúc cử tri và người lao động tại cơ sở, bà Loan cho biết nhiều công nhân, đặc biệt là lao động nhập cư, thường bày tỏ lo lắng về việc học của con em. Theo bà Loan, người lao động có thu nhập không cao, đời sống còn nhiều khó khăn nên họ rất quan tâm đến chương trình học của con, nhất là những môn học thiết thực, giúp trẻ phát triển toàn diện và có cơ hội việc làm trong tương lai.

Bà Loan cũng cho rằng, nhiều con em công nhân học tại các trường gần khu công nghiệp không có điều kiện đóng thêm các khoản học phí phụ trợ, nên ít có cơ hội tham gia các lớp kỹ năng sống hay kỹ năng mềm. Trong khi đó, con em các gia đình khá giả lại có điều kiện học thêm, được tiếp cận nhiều kỹ năng phát triển cá nhân.

Quang cảnh hội nghị góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng ngày 31-10

Bà Loan bày tỏ lo ngại về khoảng trống này. “Vô tình, xã hội sẽ hình thành hai xu hướng học sinh: nhóm có điều kiện phát triển kỹ năng toàn diện và nhóm còn lại – chủ yếu là con em công nhân – thì không có cơ hội tiếp cận. Điều này có thể dẫn đến sự chênh lệch về kỹ năng, ảnh hưởng đến sự phát triển đồng đều của thế hệ tương lai”.

Ngoài vấn đề giáo dục, bà Loan cũng cho rằng, Đảng và Nhà nước cần tạo điều kiện để công nhân được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và kỹ năng thích ứng với chuyển đổi số trong bối cảnh mới khi việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo ngày càng được mở rộng.

Cũng quan tâm vấn đề đào tạo cho công nhân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa Phan Thanh Liêm kiến nghị cần xây dựng hệ thống trường đại học, cao đẳng nghề trình độ ngang tầm thế giới để đào tạo trình độ, tay nghề cho công nhân, người lao động. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn, người lao động được tham gia ngày càng nhiều hơn vào quản trị xã hội.

Đại biểu góp ý tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu ý kiến đề nghị trong Văn kiện cần hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động; xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam phải gắn với giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, nhân văn trong doanh nghiệp…

THÁI PHƯƠNG