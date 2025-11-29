Giúp dân ngừa dịch bệnh sau mưa lũ

Sau đợt mưa lũ lịch sử, các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk đang phối hợp với các đơn vị hỗ trợ từ TPHCM, Đồng Nai… khẩn trương thăm khám sức khỏe cho người dân, triển khai công tác vệ sinh môi trường và khử khuẩn nguồn nước nhằm ngăn dịch bệnh bùng phát.

Người dân phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) dọn dẹp rác tồn đọng sau trận lũ lịch sử. Ảnh: HIẾU GIANG

Hàng ngàn người dân được thăm khám

Tại Khánh Hòa, khi nhiều khu dân cư, trường học và trạm y tế vẫn còn lấm lem bùn đất, các đoàn bác sĩ từ TPHCM đã nhanh chóng có mặt. Không có lễ khai mạc, không biểu ngữ, những bàn khám dựng tạm đã mang lại nhiều hy vọng cho người dân sau thiên tai.

Trong khoảng một tuần qua, hàng chục y bác sĩ từ các Bệnh viện Thống Nhất, Chợ Rẫy, Nhân dân 115, Chấn thương chỉnh hình và nhiều bệnh viện khác, cùng 50 bác sĩ trẻ từ TPHCM đã đến khám chữa bệnh cho khoảng 1000 dân tại xã Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Ninh Hòa và một số địa bàn ngập sâu. Nhiều đơn vị còn gửi tặng “túi thuốc gia đình” gồm thuốc hạ sốt, tiêu chảy, oresol, thuốc sát trùng...

Tại Trường THCS Cao Bá Quát (phường Nam Nha Trang), từ ngày 22-11 đến nay, hàng chục người già và trẻ nhỏ xếp hàng chờ khám. Bà Nguyễn Thị Lân xúc động: “Họ không chỉ khám và cấp thuốc mà còn tư vấn phòng tránh dịch bệnh sau lũ. Thuốc huyết áp tôi bị cuốn mất trong lũ. Nay được bác sĩ về tận nơi khám, tôi yên tâm lắm”.

Bác sĩ Phạm Minh Công, Trưởng nhóm 1, Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM, cho biết: “Tiếp nhận thông tin cần hỗ trợ, chúng tôi chỉ có vài giờ để chuẩn bị rồi lên đường. Khi đó, ai cũng nghĩ rằng phải đến với bà con vùng lũ sớm nhất có thể”.

Tại Đắk Lắk, đoàn công tác của Sở Y tế Đồng Nai đã đến khám chữa bệnh cho người dân vùng rốn lũ Tuy An Đông. Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, thông tin đơn vị đã khám miễn phí cho hàng ngàn người và cấp phát túi thuốc dự phòng, chủ yếu hỗ trợ các ca sốt, cảm lạnh, suy dinh dưỡng và bệnh đường hô hấp do sau lũ thời tiết ẩm lạnh.

Bà Nguyễn Thị Lựu (ngụ xã Tuy An Đông) chia sẻ: Việc làm kịp thời, nghĩa tình của lực lượng y bác sĩ người dân không bao giờ quên.

Ngày 28-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, các đơn vị của TPHCM dự kiến hỗ trợ sửa chữa, cải tạo 33 trường học tại tỉnh Khánh Hòa, tổng kinh phí hơn 27,7 tỷ đồng. Đến nay, đã có các đơn vị nhận hỗ trợ 15 trường học, với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Bác sĩ tình nguyện khám chữa bệnh miễn phí cho người dân xã Tuy An Đông, Đắk Lắk. Ảnh: MAI CƯỜNG

Vệ sinh môi trường ngăn dịch bệnh

Cùng lúc, công tác xử lý môi trường tại Khánh Hòa đang được triển khai gấp rút. Nhiều tuyến đường ở Diên Khánh và phường Tây Nha Trang phủ kín rác thải, xác động vật và bùn đất, gây ô nhiễm nặng.

Chị Trần Trúc Lam (phường Tây Nha Trang) cho biết, rác tồn đọng nhiều ngày trên đường Trung Tâm khiến mùi hôi lan rộng, vì lẫn xác động vật, để lâu càng bốc mùi. UBND xã Diên Điền huy động 7 xe múc, 17 xe benz xử lý rác, tuy nhiên bãi rác tạm quá tải.

Riêng khu vực Nam - Tây - Bắc Nha Trang, Công ty CP Môi trường đô thị bố trí 750 công nhân làm xuyên đêm đến 2-3 giờ sáng, thu gom hơn 7.500 tấn rác nhưng vẫn còn khoảng 60% chưa xử lý.

Trong tình cảnh đó, TPHCM đã kịp thời hỗ trợ, điều động 11 xe lấy rác, 6 xe ép rác và 300 nhân lực. Đoàn công tác sẽ hỗ trợ đến đầu tháng 12, khi công tác thu gom tại Khánh Hòa ổn định hơn.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã cấp hơn 2.700kg Cloramin B và 1.400 lít hóa chất diệt muỗi. Ông Trần Trực, người dân xã Diên Điền, nói nước giếng đổi màu, mùi lạ nên rất lo, được hướng dẫn xử lý, người dân yên tâm hơn.

Tại Đắk Lắk, tình trạng xác gia súc, gia cầm phân hủy sau lũ gây mùi hôi nồng nặc. Ước tính khoảng 55.000 gia súc và 1,5 triệu gia cầm bị cuốn trôi. Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuẩn bị 13.000 lít hóa chất, 29.000 liều vaccine và đề nghị Trung ương hỗ trợ thêm.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La cho biết, địa phương đang tiêu hủy xác động vật, khử khuẩn giếng nước, trường học, chợ dân sinh và giám sát chất lượng nguồn nước để phòng dịch.

Ngành y tế 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần vệ sinh nhà cửa, ăn chín uống sôi, xử lý nước sinh hoạt và loại bỏ nước đọng để phòng bệnh tiêu hóa, hô hấp, đau mắt đỏ và sốt xuất huyết.

Chiều 28-11, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố và các đơn vị y tế trên cả nước, đề nghị siết chặt các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng mạnh: cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và tay chân miệng. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch và bảo đảm phân luồng, thu dung, cấp cứu bệnh nhân an toàn, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Theo Bộ Y tế, thời điểm chuyển mùa thu-đông với thời tiết thất thường, độ ẩm cao là điều kiện lý tưởng để các tác nhân gây bệnh đường hô hấp và tiêu hóa phát triển. Từ đầu năm 2025 tới nay, cả nước ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, trong đó có 3 ca tử vong. Các chủng virus cúm lưu hành chủ yếu tại Việt Nam hiện là cúm A/ H1N1, A/H3N2 và cúm B. Dữ liệu giám sát mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới về cúm mùa năm 2025-2026 cho thấy, hoạt động của virus cúm đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu với chủng virus cúm A/H3N2 đang chiếm ưu thế ở các khu vực, như: Bắc Âu, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á.

NHÓM PV