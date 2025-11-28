Khánh Hòa: Tiếp sức sinh viên đến trường sau lũ lụt lịch sử

Ngày 28-11, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình trao túi an sinh nhằm đồng hành cùng sinh viên bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Đại diện Tỉnh đoàn Khánh Hòa trao túi an sinh hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: V.T

Trong chương trình, 500 túi an sinh từ Trung ương Đoàn đã được trao tận tay các sinh viên gặp khó khăn. Mỗi túi trị giá 500.000 đồng, gồm những nhu yếu phẩm thiết thực.

Chị Huỳnh Thị Như Ý, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ, sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương Đoàn thông qua những túi an sinh không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn dành cho các bạn.

Sự đồng hành này sẽ giúp sinh viên sớm ổn định cuộc sống, quay trở lại trường lớp và tiếp tục hành trình học tập của mình. Tỉnh đoàn Khánh Hòa sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, hỗ trợ thêm những trường hợp chịu ảnh hưởng nặng. Nhiều trường đại học tại Khánh Hòa cũng chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ sinh viên đến từ các tỉnh, thành chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trường Đại học Thái Bình Dương cùng mạnh thường quân trao quà động viên đến các bạn sinh viên. Ảnh: UYÊN NGUYỄN

NGND-PGS-TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương (phường Tây Nha Trang) cho biết, nhà trường đã công bố chương trình học bổng “Hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai năm 2025”. Học bổng dành cho sinh viên đang theo học và có hộ khẩu tại những khu vực chịu thiệt hại.

Chương trình chia thành 3 nhóm hỗ trợ theo mức độ thiệt hại. Trong đó, thiệt hại đặc biệt nặng sẽ hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2025–2026 và 6 tháng phí ký túc xá. Những ngày qua, trường cũng phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức trao tặng nhiều phần quà cứu trợ thiết thực đến các sinh viên chịu ảnh hưởng trong đợt mưa lũ.

Về phía Trường Đại học Nha Trang (phường Bắc Nha Trang), thầy Phạm Ngọc Bích, Chánh Văn phòng trường, thông tin đợt lũ vừa qua đã ảnh hưởng đến hơn 2.000 sinh viên của trường, trong đó hơn 300 trường hợp chịu thiệt hại nặng nề.

Trước mắt, Trường Đại học Nha Trang đã phát động phong trào ủng hộ để kịp thời hỗ trợ sinh viên. Đến nay, số tiền quyên góp được hơn 320 triệu đồng. Nguồn kinh phí này đã được chuyển trực tiếp tới sinh viên và gia đình; hoặc dùng để mua nhu yếu phẩm gửi đến các bạn, với mức hỗ trợ căn cứ vào mức độ thiệt hại thực tế.

Về lâu dài, nhà trường sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để triển khai các biện pháp hỗ trợ thiết thực như cấp học bổng, miễn phí ký túc xá, hỗ trợ sinh hoạt phí… nhằm giúp sinh viên vượt qua khó khăn sau lũ.

HIẾU GIANG