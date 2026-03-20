Gỡ điểm nghẽn vốn cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Ngày 20-3, tại hội thảo kết nối doanh nghiệp xanh với nguồn vốn xanh phát triển bền vững do Hiệp hội Doanh nghiệp xanh TPHCM phối hợp tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp duy trì đơn hàng và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) ký cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp xanh trên địa bàn TPHCM. Ảnh: MINH XUÂN

Theo ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp xanh TPHCM, áp lực chuyển đổi đang gia tăng nhanh, buộc doanh nghiệp phải thay đổi để giữ thị trường. Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất hiện nay vẫn là vốn, khi phần lớn doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn tài chính phù hợp, trong khi chi phí đầu tư ban đầu cho công nghệ và tiêu chuẩn xanh còn cao. Bên cạnh đó, tâm lý chờ đợi cũng khiến nhiều doanh nghiệp chưa mạnh dạn triển khai, do nhìn chuyển đổi xanh như một mục tiêu quá lớn thay vì một lộ trình từng bước. Vì vậy, khơi thông dòng vốn được xem là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy quá trình này.

Từ phía tổ chức tín dụng, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết ngân hàng đang từng bước hình thành hệ sinh thái tài chính xanh, kết hợp nguồn vốn quốc tế với các chương trình tín dụng trong nước nhằm dẫn dắt dòng vốn vào các lĩnh vực bền vững. Bên cạnh việc tiếp cận các nguồn lực quốc tế như hạn mức tín dụng khí hậu 50 triệu USD và các chương trình hỗ trợ kỹ thuật với Ngân hàng Thế giới, ADB, Luxembourg trị giá 2,2 triệu EUR, Agribank đồng thời triển khai các gói tín dụng lớn trong nước, ưu tiên nông nghiệp xanh, năng lượng, hạ tầng và các dự án giảm phát thải.

Tổng quy mô các chương trình tín dụng hiện lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, trong đó riêng năm 2026 bố trí khoảng 385.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp, với lãi suất ưu đãi và chính sách linh hoạt theo mức độ tham gia vào chuỗi giá trị xanh. Theo Agribank, cách tiếp cận này không chỉ nhằm cung ứng vốn mà còn định hướng doanh nghiệp chuyển đổi theo lộ trình phù hợp.

Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) ký kết hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An 453 tỷ đồng. Ản: MINH XUÂN

Tại hội thảo, đại diện Agribank đã ký kết hỗ trợ vốn cho một số doanh nghiệp triển khai dự án xanh và nông nghiệp công nghệ cao, gồm: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An 453 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Trần Đức 180 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Giải pháp Xây dựng xanh TDH 87 tỷ đồng.

Ở góc độ chính sách, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 2, cho biết Ngân hàng Nhà nước đang hoàn thiện khung tín dụng xanh, lồng ghép tiêu chí môi trường, xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, qua đó định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực thân thiện với môi trường. Các tổ chức tín dụng được khuyến khích ưu tiên vốn cho năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh, sản xuất sạch, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để bổ sung nguồn lực.

Cũng theo bà Liên, hiện dư nợ tín dụng xanh trên địa bàn TPHCM đã đạt hơn 22.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, để tiếp cận hiệu quả dòng vốn này, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, xây dựng lộ trình chuyển đổi rõ ràng, minh bạch thông tin và từng bước đáp ứng các tiêu chí môi trường, xã hội. Đây không chỉ là điều kiện tiếp cận vốn mà còn là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

ÁI VÂN