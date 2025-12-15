Từ nông sản Việt đến thương hiệu nước uống toàn cầu Bidrico

Từ thị trường nội địa, sản phẩm Bidrico đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, khẳng định vị thế thương hiệu nước uống Việt trên thị trường toàn cầu. Xin mời quý vị gặp gỡ ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng giám đốc Bidrico.
Hơn 30 năm phát triển, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Quang Minh – Bidrico kiên định theo đuổi hướng đi kết hợp công thức truyền thống với công nghệ hiện đại, khai thác thế mạnh nông sản Việt để tạo nên các dòng nước giải khát mang bản sắc riêng.
Từ thị trường nội địa, sản phẩm Bidrico đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, khẳng định vị thế thương hiệu nước uống Việt trên thị trường toàn cầu. Xin mời quý vị gặp gỡ ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng giám đốc Bidrico.