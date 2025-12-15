Doanh Nghiệp Xanh

Từ nông sản Việt đến thương hiệu nước uống toàn cầu Bidrico

Hơn 30 năm phát triển, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Quang Minh – Bidrico kiên định theo đuổi hướng đi kết hợp công thức truyền thống với công nghệ hiện đại, khai thác thế mạnh nông sản Việt để tạo nên các dòng nước giải khát mang bản sắc riêng.

Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng giám đốc Bidrico tham gia talk show cùng nhà báo Ái Vân
Từ thị trường nội địa, sản phẩm Bidrico đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, khẳng định vị thế thương hiệu nước uống Việt trên thị trường toàn cầu. Xin mời quý vị gặp gỡ ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng giám đốc Bidrico.

ÁI VÂN - ĐÌNH DƯ

