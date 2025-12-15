Từ nông sản Việt đến thương hiệu nước uống toàn cầu Bidrico

Hơn 30 năm phát triển, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Quang Minh – Bidrico kiên định theo đuổi hướng đi kết hợp công thức truyền thống với công nghệ hiện đại, khai thác thế mạnh nông sản Việt để tạo nên các dòng nước giải khát mang bản sắc riêng.



