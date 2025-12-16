Bidrico ra mắt dòng nước tăng lực mới hướng đến phân khúc tiêu dùng trẻ

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico) vừa đưa ra thị trường dòng Nước tăng lực Bidrico lon 325ml phiên bản “Tăng lực 4 mùa”, bổ sung vào danh mục sản phẩm nước giải khát của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường đồ uống cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo doanh nghiệp, sản phẩm mới được phát triển nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng đa dạng của nhóm khách hàng trẻ, những người có nhu cầu sử dụng nước tăng lực linh hoạt trong học tập, làm việc và sinh hoạt hằng ngày. Thay vì chỉ tập trung vào một hương vị cố định, Bidrico lựa chọn cách tiếp cận theo bộ sản phẩm, với mỗi thùng gồm bốn hương vị khác nhau.

Cụ thể, “Tăng lực 4 mùa” gồm bốn vị: dâu, chanh bạc hà, trái cây và nho. Mỗi hương vị được định hướng sử dụng ở những thời điểm khác nhau trong ngày, tạo sự thay đổi trong trải nghiệm tiêu dùng. Cách thiết kế này phản ánh xu hướng cá nhân hóa sản phẩm đang gia tăng trên thị trường nước giải khát, đặc biệt ở phân khúc người tiêu dùng trẻ.

Về thành phần, nước tăng lực Bidrico lon 325ml được bổ sung các vitamin nhóm B như B3, B6 và B12, hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng và duy trì sự tỉnh táo. Sản phẩm được đóng lon dung tích 325ml, thuận tiện cho việc sử dụng và phân phối qua các kênh bán lẻ hiện đại cũng như truyền thống.

Việc ra mắt dòng nước tăng lực mới được xem là một bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng thị trường của Bidrico. Doanh nghiệp hiện có hơn 33 năm hoạt động trong lĩnh vực nước giải khát, với hệ thống sản xuất đạt các tiêu chuẩn như ISO 9001:2015, HACCP, Halal và FDA-FCE-SID. Những năm gần đây, bên cạnh các dòng sản phẩm truyền thống, Bidrico tăng cường phát triển các sản phẩm mới nhằm thích ứng với sự thay đổi nhanh của thị hiếu tiêu dùng.

Giới chuyên môn nhận định, thị trường nước tăng lực tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh không chỉ về giá mà còn về sự đa dạng sản phẩm và khả năng tiếp cận từng nhóm khách hàng cụ thể. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp nội địa buộc phải liên tục đổi mới, mở rộng danh mục sản phẩm để giữ thị phần và tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới.

Minh Anh