Hà Nội nêu giải pháp sau sắp xếp đơn vị hành chính

Theo ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP Hà Nội luôn nhận thức, công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước với mục tiêu là “nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội”.

Ông Hà Minh Hải phát biểu tại đầu cầu UBND TP Hà Nội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong giai đoạn 2023-2025, qua rà soát và đối chiếu với các tiêu chí, tại 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 579 đơn vị hành chính cấp xã: TP Hà Nội có 173 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp. Thành phố đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trình Bộ Nội vụ.

Theo phương án tổng thể, sau khi thực hiện việc sắp xếp, thành phố có 30 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 17 huyện, 12 quận, 1 thị xã) và dự kiến có 509 đơn vị hành chính cấp xã (321 xã, 168 phường, 20 thị trấn), dự kiến giảm 70 đơn vị hành chính cấp xã (54 xã, 15 phường, 1 thị trấn). Sau khi sắp xếp, thành phố sẽ phải thực hiện bố trí lại số lượng cán bộ, công chức dôi dư, trụ sở, tài sản công tương đối lớn.

Để giải quyết hiệu quả các vấn đề cơ bản sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, Hà Nội đề ra một số phương án giải quyết như phải giải quyết tốt chế độ, chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Hiện tại, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã định hướng xây dựng các phương án luân chuyển, điều động sắp xếp phù hợp, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính, song song với việc xây dựng đề án phải rà soát, dự kiến phương án bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, xác định rõ số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế; việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, tổ chức mới và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư phải có lộ trình phù hợp với đặc thù của từng địa phương và thời hạn quy định.

Cũng theo ông Hà Minh Hải, Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Căn cứ các quy định của pháp luật, UBND TP Hà Nội ban hành 4 văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát tổng thể các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng (trong đó bao gồm các cơ sở nhà, đất xử lý sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã), đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định.

Kết quả qua rà soát: có 182 cơ sở nhà, đất thuộc danh mục phải sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. UBND các quận, huyện, thị xã đã lập danh mục và dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa bàn đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2030.

Ông Hà Minh Hải nhấn mạnh tới giải pháp làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng phải có đề án sắp xếp, bố trí tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phương án xử lý tài sản công; nguồn lực đầu tư kết nối hạ tầng giao thông; tiêu chí đô thị; giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

ĐỖ TRUNG