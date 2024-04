Hơn 116.000 học sinh Hà Nội thi thử tốt nghiệp THPT

Theo số liệu của Sở GD-ĐT Hà Nội, toàn thành phố có 273 điểm trường tổ chức khảo sát với trên 116.000 học sinh lớp 12 đăng ký tham dự, bao gồm cả học sinh trường công lập, tư thục và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Các nhà trường đã bố trí 4.850 phòng thi với gần 12.200 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, giám sát.

Trong kỳ khảo sát này, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức khảo sát 5 bài kiểm tra gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Trong các bài kiểm tra này, chỉ có môn Ngữ văn làm bài theo hình thức tự luận, các môn còn lại làm bài theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Đề kiểm tra do Sở GD-ĐT Hà Nội soạn thảo theo cấu trúc tương tự đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT ban hành. Toàn bộ các khâu đều được thực hiện tương tự như ở kỳ thi tốt nghiệp THPT như in sao đề kiểm tra, học sinh ngồi theo số báo danh, đổi chéo cán bộ coi thi giữa các địa bàn, bài thi được rọc phách, chấm chéo.

Trong buổi thi đầu tiên, đoàn công tác của Sở GD-ĐT Hà Nội do Giám đốc Sở Trần Thế Cương dẫn đầu đã có mặt tại Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) kiểm tra công tác tổ chức và nhắc nhở cán bộ, giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm để bảo đảm kỳ khảo sát diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực chất.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của điểm thi, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng, kỳ khảo sát học sinh lớp 12 là đợt tập dượt quan trọng giúp học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, được Sở GD-ĐT Hà Nội duy trì đã nhiều năm nay và là điểm nhấn của ngành giáo dục Thủ đô.

Kỳ khảo sát hướng đến 2 mục đích: để xác định năng lực thực tiễn của học sinh ở từng môn, từ đó có giải pháp, cách thức cụ thể, phù hợp, giúp nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT; rà soát, kiểm tra các điều kiện của các điểm thi để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức.

Các nhà trường đều xác định đây là cuộc tập dượt không chỉ với học sinh mà còn với cả với từng cán bộ, giáo viên để có thêm kinh nghiệm khi tham gia làm nhiệm vụ ở kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 tới.

PHAN THẢO