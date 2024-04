Hà Nội cấm tuyệt đối báo trước kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm

Ngày 12-4, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.