Hà Nội trở rét 14-16 độ C

Khối không khí lạnh tràn về gây ra gió mùa Đông Bắc rít mạnh. Trời âm u, không có nắng, nhiệt độ giảm sâu còn 14-15 độ C. Đến khoảng 6-7 giờ sáng, mưa tạnh, đường sá dần khô.

Đường sá Hà Nội lúc 7 giờ ngày 6-3 qua camera giao thông

Khi không khí lạnh tràn về, nhiều địa phương ở vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh… cũng ghi nhận gió mạnh, mưa lớn từ đêm.

Người dân phải mặc áo ấm, đội nón bảo hiểm, mang găng tay khi ra ngoài.

Ảnh chụp khối mây và không khí lạnh đang di chuyển lúc 7 giờ 30 phút ngày 6-3 qua vệ tinh. Nguồn: WINDY

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng nay, khối không khí lạnh này đã ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ. Gió Đông Bắc trên vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 7, giật cấp 8. Trong ngày 6-3, không khí lạnh sẽ tiếp tục lan rộng, gây mưa rào, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Lúc 7 giờ sáng, nhiệt độ tại Vinh (Nghệ An) còn 18 độ C, trong khi nhiệt độ ở khu vực Trung Trung bộ dao động 23-24 độ C.

Từ ngày mai, 7-3, khi có thêm các lớp sóng không khí lạnh tăng cường xuống, nhiệt độ tại các khu vực miền Trung tiếp tục giảm thêm. TP Đồng Hới (Quảng Bình), TP Đồng Hà (Quảng Trị)… có thể chỉ còn 17-18 độ C vào sáng sớm.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này dao động còn 13-15 độ C. Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, riêng vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Rét đậm, rét hại ở trung du và vùng núi Đông Bắc có thể kéo dài đến ngày 8-3.

PHÚC HẬU