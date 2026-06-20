Hà Nội và nhiều nơi sắp chạm ngưỡng 39 độ C

Từ ngày 22 đến 24-6, nắng nóng tại Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục gia tăng, nhiều nơi ở đồng bằng Bắc bộ có thể đạt 39 độ C, trong khi một số khu vực Trung bộ vượt 40 độ C.