Hạ tầng đầy đủ, NovaWorld Phan Thiet đón hàng ngàn vận động viên đến thi đấu thể thao

Hai năm liên tiếp đăng cai chuỗi sự kiện Sports Festival, NovaWorld Phan Thiet khẳng định được vị thế của một trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa - thể thao tầm cỡ và thúc đẩy loại hình du lịch thể thao phát triển tại Việt Nam.

Sports Festival 2026 dự kiến quy tụ khoảng 17.000 vận động viên và khách mời

Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9, Sports Festival 2026 dự kiến quy tụ khoảng 17.000 vận động viên và khách mời, với 13 giải đấu thuộc nhiều bộ môn như golf, triathlon, quần vợt, chạy bộ, pickleball, bóng chuyền bãi biển, bắn súng, khiêu vũ thể thao, giải chạy “Hành trình 81 năm vì an ninh tổ quốc”... Quy mô của chuỗi sự kiện đặt ra yêu cầu cao về hạ tầng thi đấu, công tác vận hành cũng như khả năng phục vụ đồng thời hàng nghìn vận động viên, cổ động viên và du khách.

Theo Ban tổ chức, NovaWorld Phan Thiet đáp ứng được những yêu cầu đó nhờ hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ. Trong cùng một quần thể có đầy đủ sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế, cụm sân quần vợt đạt chuẩn tổ chức các giải thuộc hệ thống ITF, ATP, hệ thống sân pickleball, khu bắn súng thể thao, các cung đường ven biển phục vụ chạy bộ và đạp xe cùng không gian dành cho các môn thể thao bãi biển.

Không chỉ phục vụ Sports Festival, thời gian qua NovaWorld Phan Thiet còn là địa điểm tổ chức nhiều giải đấu quy mô lớn như Aquaman Vietnam, Phan Thiết Marathon, các giải golf, quần vợt chuyên nghiệp trong hệ thống ATP Challenger và ITF World Tennis Tour. Việc liên tục đăng cai các sự kiện thể thao đã góp phần đưa khu vực này trở thành một trong những điểm đến quen thuộc của cộng đồng vận động viên và người yêu thể thao.

Theo UN Tourism, du lịch thể thao là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của ngành du lịch toàn cầu, với quy mô thị trường được dự báo đạt khoảng 800 tỷ USD trong những năm tới. Không chỉ tạo ra giá trị từ các hoạt động thi đấu, mô hình này còn góp phần gia tăng thời gian lưu trú, thúc đẩy chi tiêu của du khách và tạo động lực phát triển cho các ngành dịch vụ liên quan.

Hệ thống sân tập, thi đấu tại NovaWorld Phan Thiet đáp ứng đủ các yêu cầu tổ chức mùa giải Sports Festival 2026

Tại Việt Nam, việc sáp nhập địa giới hành chính đã mở ra thêm dư địa để tỉnh Lâm Đồng phát triển các sản phẩm du lịch mới trên cơ sở kết hợp lợi thế rừng - cao nguyên - biển. Trong bối cảnh đó, các chuỗi sự kiện quy mô lớn như Sports Festival được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch thể thao của địa phương, đồng thời gia tăng sức hút của điểm đến đối với du khách trong nước và quốc tế.

Chuỗi sự kiện Sports Festival 2026 cũng ghi nhận sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước là Nhà tài trợ chính; cùng các doanh nghiệp như Tập đoàn Hoa Sen, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Tập đoàn Hòa Phát; Công ty CP Đôi Dép, Công ty CP Truyền thông Beyond, Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa Miliket, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB); Công ty CP Phong Phú, Công ty CP FPT, Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood, Công ty Vedan Vietnam…

Hai đơn vị hỗ trợ truyền thông chính thức cho chuỗi giải gồm Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Goldsun Việt Nam. Các đơn vị đồng hành đã góp phần chung tay tạo nên một giải đấu thể thao mùa hè quy mô, chuyên nghiệp và giàu giá trị kết nối cộng đồng.

THANH THANH