Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore: Tổ chức Ngày hội việc làm kết nối học sinh, sinh viên với doanh nghiệp

Ngày 10-7, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026 với sự tham gia của 55 doanh nghiệp trong và ngoài TPHCM, thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp.

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore trao kỷ niệm chương tri ân các doanh nghiệp đồng hành, tham gia Ngày hội Việc làm năm 2026

Tại ngày hội, các doanh nghiệp mang đến hàng trăm vị trí tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực như cơ khí, điện - điện tử, cơ điện tử, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, kế toán, ngoại ngữ… Học sinh, sinh viên còn được tư vấn nghề nghiệp, hướng dẫn kỹ năng viết hồ sơ, phỏng vấn và tìm hiểu môi trường làm việc thực tế.

Là cựu sinh viên ngành Điện công nghiệp, hiện làm việc tại Công ty HUIRUI, anh Quách Văn Thiện, cho biết kiến thức và kỹ năng được học tại trường đã giúp anh nhanh chóng thích nghi với môi trường doanh nghiệp, việc làm và thu nhập ổn định, đúng chuyên ngành đã được học tại trường.

Sinh viên tham quan các gian hàng, tìm hiểu thông tin tuyển dụng, môi trường làm việc và cơ hội nghề nghiệp tại Ngày hội Việc làm năm 2026

Kết thúc ngày hội, hơn 1.000 lượt học sinh, sinh viên tham quan các gian hàng; 620 hồ sơ được doanh nghiệp tiếp nhận; 380 sinh viên tham gia phỏng vấn trực tiếp; 215 sinh viên được doanh nghiệp hẹn nhận việc hoặc phỏng vấn vòng tiếp theo. Đặc biệt, gần 20 doanh nghiệp thống nhất ký kết mới hoặc mở rộng hợp tác đào tạo với nhà trường, góp phần tăng cường gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Dịp này, nhà trường cũng tổ chức chương trình họp mặt, tri ân và đối thoại doanh nghiệp với sự tham dự của Ban Giám hiệu và các doanh nghiệp đối tác. Các doanh nghiệp góp ý tăng cường kỹ năng nghề, ngoại ngữ, thời lượng thực hành và cập nhật công nghệ vào chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường lao động.

Phát biểu tại ngày hội, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore Trần Hùng Phong nhấn mạnh, việc gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới chương trình theo hướng thực tiễn, lấy kỹ năng nghề nghiệp của người học làm mục tiêu trung tâm, đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp.

VĂN SƠN