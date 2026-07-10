LivWell mở rộng Hệ sinh thái Sức khỏe toàn diện tại Việt Nam

LivWell, doanh nghiệp InsurTech có trụ sở tại Singapore, vừa công bố mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ OneHealth nhằm kiến tạo văn hóa sống khỏe tại nơi làm việc, đồng thời định hướng chiến lược phát triển các giải pháp bảo vệ theo bệnh lý chuyên biệt cho cộng đồng Việt Nam.

Toàn cảnh sự kiện “Gặp gỡ Đối tác & Báo chí - LivWell 2026”

Tại sự kiện “Gặp gỡ Đối tác & Báo chí - LivWell 2026” vừa qua, LivWell công bố mở rộng hệ sinh thái tập trung vào sức khỏe toàn diện (wellness-focused), qua đó củng cố OneHealth, giải pháp phúc lợi nhân sự cho doanh nghiệp, đồng thời công bố bước đi chiến lược trong việc phát triển giải pháp bảo hiểm theo nhóm bệnh chuyên biệt tại Việt Nam. Ngoài ra, LivWell cũng thực hiện kí kết với đối tác chiến lược là InSmart và DiaB, khởi động việc triển khai các mục tiêu trên trong năm 2026, đánh dấu cột mốc quan trọng của LivWell tại thị trường Việt Nam.

Ông Balakrishnan Ambat, Nhà Đồng sáng lập, Tổng Giám đốc LivWell tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi nhìn nhận tương lai của chăm sóc sức khỏe cần được mở rộng hơn việc chi trả chi phí điều trị. Chăm sóc sức khỏe cần được bắt đầu từ việc giúp mọi người sống khỏe chủ động và hạn chế bệnh tật xảy ra, đồng thời nhận được sự hỗ trợ phù hợp khi đối mặt với những tình trạng sức khỏe phức tạp”.

THÁI DUY