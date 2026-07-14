Tổng Công ty Điện lực TPHCM thông báo tuyển dụng lao động

Để bổ sung lao động theo kế hoạch, Tổng Công ty Điện lực TPHCM thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2026 với các thông tin như sau:

1. Chức danh tuyển dụng: Công nhân kỹ thuật điện: 48 người

- Độ tuổi: Từ 18 tuổi đến 35 tuổi

- Trình độ: tốt nghiệp công nhân kỹ thuật, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp của các Trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành quản lý, vận hành sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110 kv trở xuống hoặc hệ thống điện, kỹ thuật điện.

- Làm việc tại: CTĐL An Phú Đông, CTĐL Bình Chánh, CTĐL Bình Phú, CTĐL Hóc Môn, CTĐL Củ Chi, CTĐL Thủ Đức, CTĐL Thuận An, CTĐL Bình Dương, CTĐL Bến Cát, CTĐL Vũng Tàu, CTĐL Đất Đỏ, Công ty Lưới điện Cao thế, Công ty Thí nghiệm điện lực, Công ty Dịch vụ điện lực.

2. Chức danh tuyển dụng: Nhân viên y tế cơ quan: 1 người

- Độ tuổi: từ 22 – 45 tuổi;

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ, Bác sĩ Y tế dự phòng, Điều dưỡng trình độ đại học hoặc cao đẳng, Y sĩ trình độ cao đẳng.

- Kinh nghiệm: có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.

- Làm việc tại: CTĐL Đất Đỏ.

3. Hướng dẫn nộp hồ sơ:

- Hình thức nộp hồ sơ: trực tuyến theo đường dẫn đăng ký dự tuyển: https://www.evnhcmc.vn/CongTuyenDung/DotTuyenDung

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 09/7/2026 đến hết ngày 24/7/2026.

4. Loại hợp đồng giao kết: Hợp đồng lao động theo quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước về lao động và quy định của EVNHCMC.

5. Mức lương, thưởng, phụ cấp: theo quy định chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực TPHCM.

Trân trọng thông báo./.