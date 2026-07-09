Lắng nghe doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực phát triển địa phương

Tại chương trình “Cà phê sáng kết nối với doanh nghiệp”, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn phường Phú Lợi (TPHCM) thẳng thắn trao đổi các vướng mắc về thuế, quy hoạch, chuyển đổi số, giáo dục và an sinh xã hội, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành, góp sức cùng địa phương phát triển.

Phường Phú Lợi tổ chức chương trình “Cà phê sáng kết nối với doanh nghiệp” thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia

Sáng 9-7, Phường Phú Lợi tổ chức chương trình “Cà phê sáng kết nối với doanh nghiệp” trong khuôn khổ diễn đàn “Tháng nghe dân nói”.

Tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Kim Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương cho biết, mặc dù ngành thuế đã có nhiều cải cách trong thời gian qua, song từ thực tế hoạt động, doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn trong thực hiện các thủ tục, quy trình kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và quyết toán thuế. Cơ quan thuế, địa phương cần tiếp tục duy trì các kênh đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp nhằm kịp thời lắng nghe, tiếp thu phản ánh và cập nhật những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi chính sách. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội.

Đại diện Trung tâm Giáo dục đặc biệt Tuệ Đức, bà Đinh Thị Như Thúy đánh giá cao sự quan tâm của địa phương đối với lĩnh vực giáo dục và y tế. Đồng thời, bà kiến nghị phường tiếp tục có các chính sách hỗ trợ dành cho trẻ tự kỷ, chậm nói, tăng động và các cơ sở giáo dục chuyên biệt nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi với lãnh đạo phường tại buổi gặp gỡ

Nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh những khó khăn liên quan đến các dự án quy hoạch trên địa bàn, đề xuất địa phương tổ chức các lớp tập huấn định kỳ theo quý về phòng cháy chữa cháy, y tế, an ninh trật tự để nâng cao kỹ năng cho lực lượng tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm chính sách an sinh xã hội, trong đó có hỗ trợ hỏa táng cho người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Trao đổi với doanh nghiệp, ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi cho biết trên địa bàn hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của địa phương. Vì vậy, phường luôn xác định doanh nghiệp là người bạn đồng hành, từng bước chuyển đổi tư duy từ nền hành chính công quyền sang nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Theo ông Phan Công Khanh, đối với lĩnh vực giáo dục, phường đang rà soát các trụ sở dôi dư sau sáp nhập để chuyển đổi công năng phục vụ người dân. Trong đó, trụ sở Cục Thống kê (cũ) tại góc đường Lê Thị Trung - Đoàn Thị Liên đã được đề xuất cải tạo thành cơ sở mở rộng Trường Tiểu học Phú Lợi trên diện tích hơn 3.900m², góp phần giảm áp lực quá tải trường lớp và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm học 2026.

Chủ tịch UBND phường Phú Lợi Phan Công Khanh giải đáp thắc mắc cho các doanh nghiệp

Đối với các kiến nghị về thuế và những vướng mắc vượt thẩm quyền, UBND phường sẽ tổng hợp, kiến nghị các sở, ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Ông Lê Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lợi đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mặc dù trong 6 tháng đầu năm địa phương đạt kết quả thu ngân sách tích cực, song để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Nghị quyết đề ra, rất cần sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Chính quyền địa phương cam kết tiếp tục lắng nghe ý kiến tư vấn của doanh nghiệp và các chuyên gia để tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi kêu gọi doanh nghiệp chung tay, đồng hành phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tâm huyết, trí tuệ trong lao động, sản xuất, kinh doanh, chung tay tham gia các hoạt động xã hội hóa, đầu tư dịch vụ, chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng môi trường sống và môi trường kinh doanh ngày càng văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo phường Phú Lợi tham gia không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Trước đó, lãnh đạo phường Phú Lợi cũng và các doanh nghiệp dâng hương, tham quan không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương.

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