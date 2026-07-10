FM Logistic bổ nhiệm Bà Héloïse Hadoux làm Tổng Giám đốc FM Logistic Việt Nam

Trong vai trò mới này, Bà Héloïse Hadoux sẽ quản lý toàn bộ các hoạt động điều hành và kinh doanh của FM Logistic tại Việt Nam.

Sứ mệnh của tân Tổng Giám đốc FM Logistic Việt Nam sẽ tập trung vào ba trụ cột cốt lõi. Đầu tiên là nâng cao vị thế FM Logistic tại Việt Nam: Phát huy chuyên môn của Tập đoàn trong các phân khúc có giá trị gia tăng cao như hàng xa xỉ, mỹ phẩm và bán lẻ. Trong bối cảnh Việt Nam đang vươn lên thành một trong những trung tâm logistics chiến lược nhất Đông Nam Á nhờ động lực thúc đẩy từ nhiều doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc, FM Logistic đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kho ngoại quan, thủ tục hải quan và logistics đô thị tại các thành phố có mật độ dân cư đang tăng nhanh như TP Hà Nội và TPHCM.

Mục tiêu tiếp theo là đảm bảo vận hành hiệu quả: Triển khai các giải pháp tối ưu nhất được đúc kết từ kinh nghiệm của Bà trong lĩnh vực quản trị tinh gọn và quản lý chuỗi cung ứng. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang logistics bền vững: Phát huy kinh nghiệm của Bà trong việc áp dụng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt, tiêu biểu là chứng nhận LEED Vàng.

THÙY DƯƠNG