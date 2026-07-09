TP Đồng Nai xếp thứ 4 cả nước về quy mô kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 57,4 ngàn tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 44,3 ngàn tỷ đồng, chiếm trên 77% tổng thu ngân sách và tăng hơn 32,4% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 13.000 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Về thu hút đầu tư, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt gần 1,5 tỷ USD, bằng 49% kế hoạch năm 2026. Tổng vốn đầu tư trong nước đạt trên 848.000 tỷ đồng, bằng 530% kế hoạch năm... Kết quả này cho thấy môi trường đầu tư của Đồng Nai tiếp tục duy trì sức hút trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược về đường bộ, đường sắt, hàng không, logistics.

NÔNG NGÂN