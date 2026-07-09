Thông tin kinh tế

TP Đồng Nai xếp thứ 4 cả nước về quy mô kinh tế

Theo Cục Thống kê TP Đồng Nai, quy mô kinh tế của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 359.000 tỷ đồng, tăng trên 47.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 4 cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 57,4 ngàn tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 44,3 ngàn tỷ đồng, chiếm trên 77% tổng thu ngân sách và tăng hơn 32,4% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 13.000 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Về thu hút đầu tư, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt gần 1,5 tỷ USD, bằng 49% kế hoạch năm 2026. Tổng vốn đầu tư trong nước đạt trên 848.000 tỷ đồng, bằng 530% kế hoạch năm... Kết quả này cho thấy môi trường đầu tư của Đồng Nai tiếp tục duy trì sức hút trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược về đường bộ, đường sắt, hàng không, logistics.

NÔNG NGÂN

Từ khóa

Tổng thu ngân sách Khu kinh tế FDI Tổng vốn Tỷ đồng Năm 2026 Xuất nhập khẩu Tổng vốn đầu tư Môi trường đầu tư Cùng kỳ

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