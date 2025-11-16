Hà Tĩnh: Xuất hiện vết nứt kéo dài trên đồi

Trước đó, vào chiều 15-11, người dân phát hiện phía trên ngọn đồi có nhiều vết nứt toác, sụt lún, đứt gãy nghiêm trọng.
Ngay sau đó, người dân nhanh chóng báo với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.
Qua kiểm tra ban đầu, vết nứt dài khoảng 150m, rộng 30-60cm, sụt lún khoảng 80cm đến hơn 1m, tạo nên rãnh lớn và đang tiếp tục lan rộng, có thể sạt lở bất cứ lúc nào.
Khu vực xảy ra vệt đứt gãy là ngọn đồi cao khoảng 40-50m, nằm cạnh tuyến đường trục xã. Đây là diện tích đất rừng sản xuất của người dân. Gần phía chân ngọn đồi có 2 hộ dân sinh sống.
Nhận thấy nguy cơ cao xảy ra sạt lở nguy hiểm, ngay trong chiều và tối 15-11, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Kim 2 nhanh chóng huy động lực lượng công an, Ban Phòng thủ dân sự, đoàn thể xã cùng với ban cán sự thôn Quyết Thắng đã lập rào chắn, cảnh báo, cấm đoạn đường qua vị trí đồi bị sụt trượt.
Đồng thời, vận động sơ tán 2 hộ dân với nhiều nhân khẩu đang sinh sống dưới chân đồi đến nơi an toàn.
Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình khu vực để kịp thời có các phương án ứng phó.
>> Hiện trường nứt và sụt lún trên đồi ở thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2