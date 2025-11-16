Hà Tĩnh: Xuất hiện vết nứt kéo dài trên đồi

Ngay sau khi phát hiện nhiều vệt đứt gãy lớn, chính quyền địa phương cắt cử lực lượng lập rào chắn, sơ tán người dân để đảm bảo an toàn.

Hiện trường ngọn đồi xuất hiện vết nứt, sụt lún ở thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2

Video: Ngọn đồi ở thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2 xuất hiện vết nứt, nguy cơ sạt lở rất cao

Trước đó, vào chiều 15-11, người dân phát hiện phía trên ngọn đồi có nhiều vết nứt toác, sụt lún, đứt gãy nghiêm trọng.

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng báo với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Hiện trường ngọn đồi xuất hiện vết nứt, sụt lún ở thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2

Qua kiểm tra ban đầu, vết nứt dài khoảng 150m, rộng 30-60cm, sụt lún khoảng 80cm đến hơn 1m, tạo nên rãnh lớn và đang tiếp tục lan rộng, có thể sạt lở bất cứ lúc nào.

Khu vực xảy ra vệt đứt gãy là ngọn đồi cao khoảng 40-50m, nằm cạnh tuyến đường trục xã. Đây là diện tích đất rừng sản xuất của người dân. Gần phía chân ngọn đồi có 2 hộ dân sinh sống.

Hiện trường ngọn đồi xuất hiện vết nứt, sụt lún ở thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2

Nhận thấy nguy cơ cao xảy ra sạt lở nguy hiểm, ngay trong chiều và tối 15-11, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Kim 2 nhanh chóng huy động lực lượng công an, Ban Phòng thủ dân sự, đoàn thể xã cùng với ban cán sự thôn Quyết Thắng đã lập rào chắn, cảnh báo, cấm đoạn đường qua vị trí đồi bị sụt trượt.

Đồng thời, vận động sơ tán 2 hộ dân với nhiều nhân khẩu đang sinh sống dưới chân đồi đến nơi an toàn.

Ngay trong chiều và tối 15-11, lực lượng chức năng đã lập rào chắn tuyến đường qua khu vực đồi bị sụt lún, cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi tình hình khu vực để kịp thời có các phương án ứng phó.

>> Hiện trường nứt và sụt lún trên đồi ở thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2

DƯƠNG QUANG