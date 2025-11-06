Quảng Ngãi: Di dời khẩn cấp 58 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở núi

Trong chiều cùng ngày, lực lượng công an đã dùng xe chở người dân từ khu vực sạt lở lên điểm trường để trú ẩn.
Ông Nguyễn Hữu Thìn, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ dân đang tạm lánh nạn. Ông cho biết, trước mắt, xã đã cung cấp mì tôm, nước và bánh cho người dân; nếu mưa bão kéo dài, sẽ tổ chức nấu ăn và vận chuyển đến tận nơi để phục vụ bà con đang tránh trú tại điểm trường.
Điểm trường thôn Ngọc Súc có nhiều phòng, được bố trí chiếu, chăn mền để người dân nghỉ ngơi tạm thời. Chị Y Hot (thôn Đăk Thun) cho biết, khi được địa phương vận động di dời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, cả gia đình 5 người đều đi theo hướng dẫn của xã. Tại trường, gia đình được bố trí chỗ ở, được hỗ trợ mì tôm nên yên tâm lánh nạn, chờ bão tan sẽ về lại nhà.