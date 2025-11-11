Xã hội

Khảo sát khu vực có nguy cơ sạt lở cao dưới chân Núi Lớn

Ngày 11-11, đoàn công tác của Sở Xây dựng TPHCM đã khảo sát, đánh giá hiện trạng khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại hẻm 634/8 Trần Phú (phường Vũng Tàu, TPHCM), nằm ngay dưới chân Núi Lớn.

Qua ghi nhận thực tế, khu vực này nằm trên sườn dốc núi thẳng đứng, nền đất yếu, nhiều nhà dân xây dựng không có hệ thống kè chống đỡ. Một số vị trí bị khoét hàm ếch, lộ móng, có nguy cơ trượt đất đá, đe dọa an toàn nhà cửa, tính mạng và tài sản của người dân sinh sống bên dưới.

Tại buổi làm việc, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu đề xuất xây dựng đoạn kè gia cố để ngăn ngừa, hạn chế sạt lở, đảm bảo an toàn cho khu dân cư dưới chân núi.

Đoàn công tác của Sở Xây dựng cho biết sẽ tổng hợp hiện trạng, báo cáo lãnh đạo Sở để có hướng xử lý kịp thời, đồng bộ nhằm phòng ngừa sạt lở, bảo vệ người dân và tài sản.

sat lo nui lon 2.jpg
Một số vị trí trước nhà dân đã bị khoét hàm ếch, sạt lở hở móng, có nguy cơ bị trượt đất đá. Ảnh: QUANG VŨ

Như tin đã đưa, đêm 6-11, lực lượng chức năng phường Vũng Tàu đã tổ chức di dời khẩn cấp 81 người thuộc 17 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn. Theo chính quyền địa phương, hiện tượng sạt lở tại khu vực này bắt đầu từ tháng 10-2022 và ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Nếu không có biện pháp khắc phục sớm, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến đời sống và tính mạng người dân là rất cao.

QUANG VŨ

