Sạt lở núi, hàng ngàn khối đất đá tràn xuống Quốc lộ 12C ở Vũng Áng

Sáng 4-11, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt (đóng tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài đã khiến khu vực đồi núi gần công ty bị sạt lở.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một phần sườn núi của dãy núi Đá Bờn nằm sát tuyến Quốc lộ 12C, bất ngờ bị sạt lở.

Hiện trường sạt lở

Vụ sạt lở khiến gần 5.000m3 đất đá, cây lớn trên núi đổ xuống, chắn ngang toàn bộ mặt đường nối vào khu vực cảng Vũng Áng, gây chia cắt giao thông.

Ngoài ra, một số vị trí khác xuất hiện hiện tượng rạn nứt, nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa còn diễn biến phức tạp.

Máy móc của Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt được huy động hỗ trợ xử lý điểm sạt lở

Ngay sau khi phát hiện, Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt lập tức báo UBND phường Vũng Áng và cơ quan quản lý đường bộ, đồng thời khẩn trương điều động phương tiện, máy móc đến hiện trường hỗ trợ xử lý điểm sạt lở.

Phường Vũng Áng nhanh chóng cắt cử lực lượng có mặt, cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông từ xa, đồng thời huy động phương tiện, máy xúc triển khai nhanh các biện pháp khắc phục sạt lở, sớm thông tuyến trong ngày, nhằm đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hóa qua khu vực cảng Vũng Áng không bị gián đoạn.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục sạt lở để sớm thông đường

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài cũng đã khiến hàng trăm khối đất đá, bùn lầy tại một số vị trí trên núi cao cạnh tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở, đổ tràn xuống lòng đường, gây chia cắt giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã đến lập rào chắn, cắm biển cảnh báo 2 đầu tại các vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn, đồng thời huy động máy móc tới dọn dẹp.

