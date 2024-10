Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Lào thực hiện nghi thức tô son cột mốc chủ quyền, trồng cây hữu nghị

Việt Nam và Lào có đường biên giới chung dài hơn 2.300km. Thời gian qua, hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới là một trong những điểm sáng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại vùng biên, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên an tâm giao thương, phát triển kinh tế.