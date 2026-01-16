Hải Phòng khởi công loạt dự án ngàn tỷ chào mừng Đại hội Đảng

Ngày 15-1, UBND TP Hải Phòng phối hợp với chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công các Dự án Khu công nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng.

Các dự án có vai trò quan trọng trong việc khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách nhà nước và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong đó, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 (xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) có quy mô gần 600ha; tổng mức đầu tư 13.061 tỷ đồng. Dự án được chia thành 3 giai đoạn, thực hiện từ nay đến năm 2031.

Quang cảnh lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1

Dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất ngày càng tăng, giảm tình trạng sản xuất phân tán, bảo đảm quản lý môi trường, an ninh trật tự và phát triển bền vững.

Cùng ngày, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B (xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng) cũng được khởi công. Dự án có quy mô hơn 186ha; tổng mức đầu tư hơn 2,7 triệu tỷ đồng; thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất toàn bộ dự án.

Lãnh đạo TP Hải Phòng ấn nút tại lễ khởi công

Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B là dự án trọng điểm nằm trong định hướng phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, cụ thể hóa Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm cho người lao động địa phương, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, đồng thời đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế và phí.

Cũng dịp này, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1) đã được khởi công. Dự án đặt trên địa bàn 2 xã Vĩnh Bảo và Vĩnh Hải, TP Hải Phòng, có quy mô hơn 226ha, với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, được thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1) được khởi công sáng cùng ngày



Đây là dự án trọng điểm nằm trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng. Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án dự kiến đóng góp vào ngân sách nhà nước ước tính khoảng 1.187 tỷ đồng (thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp). Tổng doanh thu dự kiến khoảng 7.691 tỷ đồng.

Dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 9.500 lao động.

Dự khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Lãng 1, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đề nghị lãnh đạo các địa phương, chủ đầu tư tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực; phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, 3 ca, 4 kíp”, tổ chức thi công khẩn trương, khoa học; đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

ĐỖ TRUNG