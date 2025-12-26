Hải Phòng trao giải cuộc thi viết về cải cách hành chính trong hệ thống xã, phường

Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước gắn với chuyển đổi số trên hệ thống phát thanh xã, phường, đặc khu đã thu hút 34 xã, phường, đặc khu của TP Hải Phòng tham gia.

Sáng 26-12, Sở VH-TT-DL TP Hải Phòng tổ chức trao giải cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước gắn với chuyển đổi số trên hệ thống phát thanh xã, phường, đặc khu; trao giải cuộc thi Vì một Hải Phòng phát triển lần 7 với chủ đề Hải Phòng - Thành phố thân thiện.

Lãnh đạo TP Hải Phòng trao giải nhất cho tác giả Vũ Thị Yến (UBND xã Hùng Thắng). Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Hải Phòng cho biết, năm 2025 ghi dấu một mốc lịch sử khi Hải Phòng và Hải Dương chính thức hợp nhất. Từ đó, một đại đô thị 4,6 triệu dân hình thành, mở ra không gian phát triển rộng lớn nhưng cũng đặt ra những bài toán quản trị đầy mới mẻ.

Giải báo chí Vì một Hải Phòng phát triển lần thứ 7 với chủ đề Hải Phòng - Thành phố thân thiện đã có 165 tác phẩm của 23 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham gia.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Hải Phòng phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Các tác phẩm báo chí đã phản ánh không gian bao la của vùng đất mới, khắc họa nên chân dung một Hải Phòng cởi mở, một môi trường đầu tư an toàn và một điểm đến đầy nhân văn.

Cùng với đó, cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số cũng ghi nhận nỗ lực vượt bậc của 34 xã, phường, đặc khu với 72 tác phẩm.

Các tác giả đã dũng cảm chỉ ra những "điểm nghẽn" thực tế trong mô hình chính quyền mới để cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ.

ĐỖ TRUNG