Hai thanh niên dũng cảm lao xuống suối cứu bé gái

Bé gái bị nước cuốn được người qua đường kịp thời cứu giúp. Ảnh do người dân ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội

Do những ngày qua ở miền núi phía Bắc có mưa rất to nên nhiều con suối nước chảy xiết, lưu lượng nước rất dồi dào. Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27-6, bé gái Ng.V.O. (sinh năm 2014, ở thôn An Phú, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đi xe đạp qua đập tràn của suối Ngòi Bục ở thôn An Phú (xã An Thịnh) thì không may bị dòng nước xiết cuốn trôi cả người và xe ra cách bờ khoảng 10m, vào khu vực nước sâu nguy hiểm.

Vừa đi ngang qua khu vực, phát hiện bé gái bị nước cuốn ra khỏi khu vực đập tràn, anh Trần Mạnh Cường (34 tuổi) và anh Vũ Ngọc Kiên (chưa xác định được tuổi), cùng trú tại thị trấn Mậu A (huyện Văn Yên) ngay lập tức nhảy xuống cứu bé gái.

Giữa dòng nước chảy xiết, lòng suối nhiều đá tảng trơn trượt, anh Cường vẫn giữ được bé gái và phải rất khó khăn dìu cháu bé vào phía bờ. Lúc đó, anh Kiên cũng kịp thời xuống hỗ trợ và anh Cường chuyển cháu bé cho anh Kiên đưa lên bờ, còn mình quay lại vớt chiếc xe đạp.

Hình ảnh do người qua đường ghi được, chia sẻ lên mạng xã hội

Sau khoảng 5 phút, 2 anh Kiên và Cường đã đưa được cả bé gái và xe đạp trở lại bờ an toàn.

PHÚC HẬU