Hai thế hệ - một giấc mơ

Hành trình tiếp nối

Show diễn bộ sưu tập (BST) Cuộc dạo chơi của những vì sao tại Tuần lễ Thời trang New York thu - đông 2019 của Công Trí diễn ra đến nay đã 4 năm, vẫn được giới mộ điệu nhớ đến như một dấu ấn vô cùng rực rỡ của thời trang Việt trên sàn diễn quốc tế. Show diễn được xem như “ván cờ triệu đô” giúp anh tiến bước mạnh mẽ vào làng thời trang quốc tế. BST ngay lập tức được nhiều người nổi tiếng chọn đặt hàng sau show diễn. Tên tuổi của Công Trí ngập tràn các tạp chí lớn, trang tin thế giới về thời trang.

Và rồi năm sau, BST Đi nhặt hạt sương nghiêng cùng anh tiếp tục xuất hiện trong Tuần lễ Thời trang New York 2020. Việc có mặt liên tục cả hai mùa thời trang cho thấy sự quyết liệt trong tầm nhìn chiến lược bước ra thế giới của anh. Công chúng liên tục nhìn thấy một Công Trí thành công trên con đường riêng. Anh ra mắt nhiều BST đẳng cấp. Từ năm 2014, Công Trí là người Việt Nam đầu tiên được công nhận bởi Hiệp hội Thời trang cao cấp châu Á và đến nay cái tên của anh trở thành thương hiệu thời trang toàn cầu. Hơn 100 ngôi sao thế giới bị hấp dẫn và chủ động chọn trang phục Công Trí như: Beyonce’, Rihana, Katy Perry, Rita Ora, Gwen Stefani, Kate Bosworth, Naomi Campbell, Sophie Turner, Charlize Theron, Camila Cabello, Dương Tử, Kelly Marie Chan, Miley Cyrus, Rita Ora, Dakota Johnson, Rosé, Lisa (Blackpink), Adele…

Tiên phong đưa thời trang Việt ra thế giới, các thiết kế của Công Trí được giới chuyên môn quốc tế đánh giá như những tác phẩm nghệ thuật giữa thế giới thời trang. Hành trình cùng nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ của anh trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều NTK thế hệ tiếp nối. Tại Milan Fashion Week thu - đông 2023 tháng 4 mới đây, NTK trẻ Việt Nam Phan Đăng Hoàng giới thiệu BST Mirage (Tây Bắc siêu thực) lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hùng vĩ vùng núi Tây Bắc Việt Nam. Mirage là bức tranh mới lạ về thời trang đương đại trong một đề tài đậm chất truyền thống. Trong đêm gala tuần lễ thời trang này với 5 hạng mục giải thưởng chính gồm tính văn hóa, tính sáng tạo, tính cộng đồng, di sản, tinh thần khởi nghiệp, Đăng Hoàng được vinh danh với những đóng góp nổi bật trong dự án We are made in Italy - dự án hỗ trợ, phát triển những thương hiệu và nhà thiết kế triển vọng tại Italy, đa dạng về văn hóa, cộng đồng. “Thật xúc động khi tên mình, tên nước mình được nhắc trước hàng trăm người có mặt tại đó”, Phan Đăng Hoàng nhớ lại.

Trước BST này, Đăng Hoàng có 4 BST khác được giới chuyên môn đánh giá cao, dù nhiều BST anh làm khi vẫn còn là du học sinh Đại học NABA (Nouva Accademia Di Belle Arti - Italy). Không ít người kỳ vọng Đăng Hoàng là lớp trẻ kế cận, tiếp nối hành trình mang thời trang ra thế giới, tỏa sáng giá trị Việt như Công Trí từng khẳng định.

Bà Lê Quỳnh Trang, Chủ tịch Hiệp hội Các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á, nhận định: “Rất nhiều NTK nỗ lực trở thành cầu nối đưa thời trang Việt Nam ra thế giới như: Nguyễn Công Trí, Phương My, Thủy Nguyễn, Adrian Anh Tuấn, Trần Hùng và mới đây nhất Phan Đăng Hoàng… Diện mạo thời trang Việt thay đổi tích cực trong những năm gần đây, từng bước định hình và trên đà phát triển, dần hình thành thói quen “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” thay vì sử dụng sản phẩm thời trang nhập khẩu từ Trung Quốc như trước đây”.

Tôn vinh bản sắc, tâm hồn Việt

“Tôi mong muốn thời trang không dừng lại ở quần áo, mà còn là văn hóa, tâm hồn, sáng tạo Việt… Thời trang Việt cần được bay cao, bay xa hơn, có thể đưa thời trang vào các lĩnh vực khác trong cuộc sống”. Công Trí từng chia sẻ như thế khi nói về những giá trị thời trang mang lại, cũng như kỳ vọng về tương lai thời trang Việt.

Kể từ sau Tuần lễ Thời trang New York năm 2019, Công Trí liên tục thể hiện sự đa dạng trong cách khai thác ý tưởng. Biên độ sáng tạo của anh được nới rộng không ngừng, rất Việt Nam, rất khác biệt, ấn tượng. Với anh, Việt Nam đâu chỉ có tơ lụa, áo dài, phở, bánh mì... Việt Nam còn nhiều hơn thế.

Không ra thế giới thì thôi, đã đi phải mang những giá trị đặc sắc của Việt Nam, khiến “người ta nhớ đến mình”. Và ở các sàn diễn, tuần lễ thời trang thế giới, anh giới thiệu các BST, thiết kế từ lụa lãnh Mỹ A được thể hiện qua những góc đời thường đi cùng năm tháng như: căn nhà gỗ với nền đất, chiếc đi văng cũ hay góc đường phố Việt. Như trong BST Cảm ơn Sài Gòn từng ra mắt, anh mang đến bầu không khí hoài niệm với hình ảnh thị thành xưa hiện lên qua các bộ trang phục mang tính ứng dụng cao, độc đáo. Anh khéo léo đưa những chất liệu gần gũi cuộc sống, nét đặc trưng làng nghề đan tre, nứa truyền thống vào các thiết kế. Các thiết kế của anh ẩn chứa những nghĩ suy về sự sống, đẹp như hy vọng, phi thường và cảm động.

Với BST Mirage lấy cảm hứng từ vùng núi Tây Bắc, Phan Đăng Hoàng được giới chuyên môn đánh giá cao không chỉ vì cảm hứng sáng tạo mang đậm tính quốc gia, dân tộc mà còn bởi kỹ thuật sản xuất khá cầu kỳ, tinh xảo, cùng nội dung giàu chất văn học. Những sắc màu rực rỡ trên áo, nếp váy, khăn cùng sự lấp lánh nơi vòng cổ, khuyên tai, xà tích của bà con dân tộc như hòa cùng các điệu múa, tiếng nhạc dặt dìu giữa những phiên chợ Việt ngày xuân… Đăng Hoàng còn có BST Quintessence lấy cảm hứng từ làng nghề thủ công lâu đời như dệt vải từ sợi tơ tằm, nghề đan lát mây tre… gợi nhắc nét đẹp người Việt trong lao động. Để có những thành công ban đầu, Đăng Hoàng vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn. Biết bản thân trở ngại ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp, không người thân bên cạnh… những năm tháng là du học sinh, Hoàng học ngày học đêm, thậm chí có lúc sụt từ 65kg còn 54kg.

“Bây giờ, tôi không còn muốn kể về gian nan nữa. Cuộc sống vốn thử thách. Gen Z có 2 ưu điểm là nhanh nhẹn, rành công nghệ nhưng lại thiếu sự kiên trì, có chút háo thắng. Tôi cũng là một gen Z chính hiệu, từng có lúc ảo tưởng. Nhưng hơn hết, tôi nhìn thấy ưu - khuyết điểm của mình, biết mình cần đi con đường dài, biết chấp nhận thử thách, nỗ lực và khiêm tốn. Khi chọn thiết kế hướng về truyền thống Việt, tôi tâm niệm làm như cách nó đang cần được bảo tồn, không bị quên lãng. Tôi muốn những giá trị truyền thống được sống dậy, rực rỡ, được tỏa sáng ở thế giới như một niềm tự hào lớn lao. Dù mình là ai, có đi đâu cũng phải nhớ về quê hương. Bài học của những nghệ sĩ lớn đi trước cho tôi niềm tin về sự cống hiến nghệ thuật. Tất nhiên, bây giờ phải thực tế nhưng quan trọng mình hiểu giá trị, biết cách làm nghề chân chính”, Đăng Hoàng tâm sự.

Đối với thương hiệu Công Trí hay Phan Đăng Hoàng, thời trang là tiếng nói đương đại và đó còn là niềm kiêu hãnh Việt Nam với nhiều câu chuyện đáng để kể, mỗi ngày.