Hàng loạt sao quốc tế đến Việt Nam biểu diễn

Nhiều sao quốc tế đến Việt Nam

Việt Nam hiện tại được đánh giá là điểm đến tiềm năng, thu hút của các nghệ sĩ quốc tế.

Mới đây, thông tin nhóm nhạc K-pop Epik High gồm Tablo, Mithra Jin và DJ TuKutz, nam ca sĩ Ronan Keating sẽ tham gia trình diễn trong chương trình HAY FEST (Hà Nội) trong ngày 29 và 30-9 rất được khán giả quan tâm.

Thông tin Việt Nam sẽ “đón tiếp” huyền thoại âm nhạc Steve Vai (Mỹ) đến biểu diễn vào tháng 10 khiến nhiều khán giả đứng ngồi không yên. Steve Vai từng 3 lần nhận giải Grammy, có 15 lần đề cử…; do đó, việc ê kíp của anh chọn Việt Nam làm điểm dừng chân tiếp theo trong tour diễn vòng quanh thế giới Inviolate sẽ là một sự kiện rất đáng mong chờ.

Một thông tin thú vị nữa, trong tháng 9 và tháng 10, TPHCM sẽ chào đón Lee Jong Suk và nhóm D&E (nhóm nhỏ của Super Junior gồm 2 thành viên Dong Hae, Eun Hyuk). Theo đó, D&E sẽ tổ chức đêm diễn vào lúc 18 giờ ngày 2-9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM. Đêm diễn nằm trong chuỗi sự kiện vòng quanh thế giới D&E World Tour Fancon - [DElight Party] của nhóm. Ngày 28-10, diễn viên Lee Jong Suk sẽ tổ chức fan meeting Dear. My With.

Thành công của nhiều đêm nhạc, lễ hội, tour diễn có nghệ sĩ quốc tế là những cú hích cần thiết, quan trọng, thể hiện Việt Nam đang sở hữu nhiều điều kiện để kiến tạo một điểm đến mới đầy tiềm năng trên bản đồ công nghiệp trình diễn âm nhạc thế giới.

Phát Hồ ra mắt MV nói về thân phận người phụ nữ bị bạo hành

Phát Hồ đã chính thức ra mắt MV Quên một người thương em kết hợp cùng Rapper NHA trên tất cả các nền tảng âm nhạc. Ca khúc là bản pop ballad do Bozitt sáng tác, team Man Child đảm nhiệm vai trò sản xuất âm nhạc.

Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, gợi cảm xúc về nỗi nhớ một câu chuyện tình không trọn vẹn. MV Quên một người thương em là câu chuyện tình của nhân vật nữ chính do người đẹp H’Duyên K’Brong thủ vai, Phát Hồ đóng vai một người “kể chuyện” dẫn dắt mạch cảm xúc.

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tung bộ ảnh chủ đề cuộc thi năm 2023

Lựa chọn các trang phục với thiết kế độc lạ và chất liệu lạ mắt, Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã mang đến nhận diện mới, định danh mới, chủ đề mới trong bộ ảnh chủ đề Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023. Hiện cuộc thi đã chính thức tuyển sinh.

Bộ ảnh là hình ảnh những nữ chiến binh mạnh mẽ trong bộ trang phục đặc biệt ấn tượng của NTK Chung Thanh Phong, thiện sức mạnh nội lực, sự mạnh mẽ của những phụ nữ hiện đại tự tin, độc lập với tinh thần kiên cường, tiên phong.

Bella Vũ đại diện của Dàn nhạc học sinh quốc tế Sài Gòn

Buổi hòa nhạc gây quỹ từ thiện One Way Ticket to Ghibli Realm tổ chức tối 11-8 tại Nhạc viện TPHCM thu hút khá đông sự quan tâm của khán giả yêu thích dòng nhạc thính phòng cổ điển. Chỉ vài ngày mở bán, toàn bộ vé của chương trình đã bán hết. Chương trình có tiêu chí “Giai điệu đến tâm trí, hoà âm đến trái tim”.

Bella Vũ đảm nhận hai vai trò quan trọng của buổi hòa nhạc là MC song ngữ và gương mặt đại diện cho Dàn nhạc học sinh quốc tế Sài Gòn (Saigon International Student Orchestra SISO). Nữ ca sĩ rất hào hứng vì được đóng góp vai trò nhỏ trong hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này.