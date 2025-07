Kai Đinh phát hành EP nhạc đám cưới "1 + 1 = đôi"

Ngày 19-7, nhạc sĩ Kai Đinh chính thức phát hành EP (đĩa nhạc mở rộng) mang tên “1+1 = đôi” cùng MV You may kiss your bride . Dự án đánh dấu sự quy tụ của nhiều giọng ca nổi bật V-pop như ERIK, AMEE, Đức Phúc và Orange.

AMEE, Đức Phúc, Orang, ERIK hát trong EP của Kai Đinh

EP gồm 4 ca khúc với chủ đề xuyên suốt về lễ cưới, được sắp xếp theo trình tự 4 hoạt động chính thường diễn ra trong một hôn lễ: Từ 1 sẽ thành 2 do AMEE hát; Lễ đường, You may kiss your bride do ERIK và Orange thể hiện, Xuân vũ do Đức Phúc trình bày.

Đặc biệt, ca khúc You may kiss your bride nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội. Màn kết hợp hiếm hoi của ERIK và Orange trong bản tình ca hạnh phúc nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng yêu nhạc.

MV You may kiss your bride cũng gây xúc động khi chia sẻ những hình ảnh chân thực và ý nghĩa trong lễ cưới của chính Kai Đinh và cô dâu Đức Hạnh, vừa diễn ra gần đây.

Bản tình ca Erik hát trong đám cưới Kai Đinh nay được phát hành chính thức có Orange hòa giọng

Kai Đinh sinh năm 1992, được biết đến là một trong những nhạc sĩ - ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc sở hữu nhiều ca khúc triệu lượt nghe như Để tôi ôm em bằng giai điệu này, Trái đất ôm mặt trời, Điều buồn nhất, Lễ đường. Kai Đinh từng tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Nottingham Trent ở Anh, nhưng sau này chuyển hướng theo đuổi âm nhạc.

TIỂU TÂN