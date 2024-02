Hàng ngàn du khách trẩy hội chùa Hương Tích

Ngày 15-2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại quần thể Khu di tích lịch sử văn hóa, danh thắng cấp quốc gia chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc), Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Can Lộc tổ chức khai hội chùa Hương Tích - mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2024.

Chùa Hương Tích được xây dựng vào khoảng thế kỷ XIII trên động Hương Tích (thuộc dãy núi Hồng Lĩnh), ở độ cao cách mặt nước biển gần 1.000m. Sự tích ngôi chùa gắn liền với huyền thoại dân gian về công chúa Diệu Thiện tu hành đắc đạo, hóa Phật, cứu độ chúng sinh.

Mỗi độ xuân về, du khách khắp mọi miền đất nước lại nô nức về trẩy hội chùa Hương Tích để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đình bình an, hạnh phúc, ấm no và chiêm bái vẻ đẹp linh thiêng của ngôi chùa.

Tại lễ hội năm nay, ngoài các phần tế lễ, dâng hương chiêm bái cúng Phật và tham quan du ngoạn cảnh đẹp, du khách còn được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian, tham quan trưng bày các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Tĩnh.

Việc tổ chức khai hội chùa Hương Tích - sự kiện mở đầu cho năm du lịch Hà Tĩnh 2024 là dịp quảng bá hình ảnh con người và những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh; đồng thời góp phần lan tỏa vẻ đẹp, các giá trị văn hóa của ngôi chùa được mệnh danh “Hoan Châu đệ nhất danh lam”.

Trưởng ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích Trần Thị Thu Hà, cho biết, lễ hội chùa Hương Tích năm 2024 sẽ kéo dài đến hết tháng 3. Năm nay, điều kiện thời tiết nắng ấm thuận lợi nên có rất nhiều du khách từ khắp mọi miền đất nước về Khu du lịch chùa Hương Tích để hành hương dâng lễ, tham quan vãn cảnh. Từ mùng 1 Tết đến nay, đơn vị đã đón khoảng 25.000 lượt du khách, trong đó riêng ngày khai hội có khoảng 6.000 lượt du khách.

