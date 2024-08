Tối 17-8, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã biểu diễn, diễu hành tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024); 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2024); 79 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2024); 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2024) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Công an TPHCM.

Biểu diễn nhạc kèn, diễu hành tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đảm bảo an toàn cho mọi người khi xem kỵ binh biểu diễn, diễu hành ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hàng ngàn người dân, du khách xem kỵ binh biểu diễn, diễu hành ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội kỵ binh với nhiều chú ngựa chia thành nhiều hàng, diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những chú ngựa có trọng lượng trung bình 300-400kg được trang bị giáp toàn thân, kính chắn mắt, giáp bảo vệ các khớp chân, đầu gối

Đây là giống ngựa có sức khoẻ tốt, dẻo dai, khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các chiến sĩ được trang bị súng tiểu liên MP-5, máy bộ đàm và dùi cui, diễu hành chậm rãi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các chiến sĩ cảnh sát được trang bị súng, máy bộ đàm và dùi cui, diễu hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hàng ngàn người dân, du khách thích thú khi coi kỵ binh biểu diễn, diễu hành ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mỗi chú ngựa được đeo mặt nạ để giảm tầm nhìn và sự chú ý trước đám đông, giúp ngựa tránh cảm giác hoảng loạn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những chú ngựa trong đoàn đều thực hiện thuần thục mệnh lệnh của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhiều người dân, du khách đứng thành hàng dài hai bên phố đi bộ, chăm chú theo dõi, quay phim khi đoàn cảnh sát kỵ binh đi qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

CHÍ THẠCH - DŨNG PHƯƠNG