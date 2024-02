Hàng ngàn người dân tham dự lễ hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng Bắc bộ

Tái hiện cảnh vua Lê Đại Hành xuống ruộng cày do người cao tuổi trong làng thực hiện. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đây là lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Cũng tại nơi đây vào năm 987, vua Lê Đại Hành đã về vùng đất núi Đọi, sông Châu khởi xướng và đích thân cày ruộng trong lễ xuống đồng đầu năm.

Lễ hội thu hút sự tham gia của hàng ngàn người dân ở Hà Nam và các tỉnh lân cận

Tại lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2024, sau nghi lễ bái yết Thần Nông, cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; là màn trống khai hội do đội trống nữ làng Đọi Tam biểu diễn, kết hợp với múa rồng. Buổi lễ đã tái hiện cảnh vua Lê Đại Hành xuống ruộng cày do người cao tuổi trong làng thực hiện, theo sau là các thôn nữ đi gieo hạt giống cầu cho năm mới mưa gió thuận hòa, mùa vàng bội thu, người dân ấm no hạnh phúc.

Lễ hội trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng

Lễ hội được tổ chức hàng năm, đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng bởi đây là một lễ hội giàu tính nhân văn, khuyến nông sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân trong việc khai phá, mở mang ruộng đồng, đề cao tinh thần gần dân, trọng nhà nông, nghề nông...

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2024 tổ chức trong 3 ngày từ 14 đến 16-3 (tức mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Ảnh: VIẾT CHUNG

MAI AN