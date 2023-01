Hàng tết phong phú chủng loại, giá bình ổn

Không lo về giá

Buổi tối giữa tuần, hai mẹ con chị Thu Hồng (ngụ quận Gò Vấp) ra siêu thị Big C để mua sắm tết. Chị khá bất ngờ khi nhiều mặt hàng giảm giá. Đặc biệt, tại gian hàng thịt heo, giá nhiều mặt hàng giảm khá sâu: thịt vai 89.000 đồng/kg (giá ngày thường 106.000 đồng/kg), thịt cốt lết 89.000 đồng/kg (giá ngày thường 108.000 đồng/kg), thịt ba rọi 109.000 đồng/kg (giá ngày thường 125.000 đồng/kg), sườn non 199.000 đồng/kg (giá ngày thường 213.800 đồng/kg).

“Giá này sẽ phù hợp hơn với thu nhập của gia đình chúng tôi, vì năm nay kinh tế khó khăn, lương thưởng sụt giảm”, chị Hồng chia sẻ.

Trao đổi với Báo SGGP, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, cho biết, chương trình khuyến mãi tại Big C áp dụng từ ngày 5-1 đến hết ngày 15-1 (24 tết). Bên cạnh đó, Big C và GO! còn giảm giá 50% cho 1.000 mặt hàng tết, kèm với chương trình rút thăm trúng thưởng với tổng giải thưởng hơn 1,5 tỷ đồng.

“Hàng hóa, trong đó có mặt hàng thịt heo, có xu hướng tăng dịp cận tết. Do đó, chúng tôi đã chủ động đàm phán với các nhà cung cấp để cùng nhau thực hiện chương trình “khóa giá” đối với mặt hàng thiết yếu là thịt heo. Chúng tôi bán thịt heo tươi không lợi nhuận, qua đó góp phần bình ổn thị trường giá thịt heo trong mùa tết”, bà Vân cho biết.

Tương tự, chương trình “Khai Tết xanh - Gieo lộc lành” của Saigon Co.op tiếp tục “tung” ra thị trường 12.000 sản phẩm tết cùng những chương trình giảm giá, tặng quà hấp dẫn. Cụ thể, siêu thị các khu vực TPHCM, Tây Nam bộ và Đông Nam bộ giảm giá 30% các mặt hàng thịt heo xay, xương bộ heo, xương ống heo, sườn sống heo, giảm giá 7% thịt đùi heo…

Tất cả hệ thống siêu thị Co.opmart trên toàn quốc đều đã hoàn tất kế hoạch tăng lượng hàng dự trữ lên 30%-50% so với tháng kinh doanh thường, tập trung vào những nhóm hàng thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, bánh mứt các loại, nước mắm, bánh kẹo, rau củ quả, thủy hải sản…

Giám đốc khối vận hành hoạt động Co.opmart Nguyễn Ngọc Thắng cho biết, vào 10 ngày cận tết, hệ thống siêu thị tiếp tục giảm giá nhiều hơn, song song với chương trình tặng quà, tặng điểm thưởng, phiếu quà tặng và gia tăng các mặt hàng thực phẩm tươi sống, các món chế biến sẵn.

Hệ thống MM Mega Market cũng giảm giá đến 50% các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, mặt hàng mang thương hiệu riêng. Bên cạnh khuyến mại, MM Mega Market mở cửa suốt trong và sau tết, chỉ nghỉ ngày mồng 1 tết, mở rộng khung giờ phục vụ từ 6 giờ đến 23 giờ mỗi ngày, giao hàng miễn phí trong phạm vi bán kính 10km, giao hàng trong vòng 4 giờ sau khi đặt hàng.

Đảm bảo nguồn cung, chất lượng

Nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa và giữ ổn định giá cả, giúp người dân vui tết đầy đủ, Sở Công thương TPHCM đã xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Sở Công thương yêu cầu các doanh nghiệp tham gia “Chương trình bình ổn thị trường” các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu cần chủ động nguồn hàng, cung ứng sản lượng đủ, vượt số lượng đã đăng ký; đảm bảo hàng hóa tham gia chương trình đạt chất lượng, an toàn thực phẩm và bán đúng giá đăng ký đã được Sở Tài chính công bố; giữ cố định, không tăng giá bán các mặt hàng bình ổn thị trường từ nay đến ngày 19-2. Đồng thời, tăng cường các hoạt động khuyến mại, giảm giá trước và sau tết để người dân có điều kiện vui xuân, mua sắm, ưu tiên tập trung khuyến mại các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tết.

Bà Phạm Thi Vân, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Satra), cho biết, hưởng ứng kế hoạch của Sở Công thương TPHCM, đơn vị triển khai tổng giá trị hàng hóa lương thực thực phẩm hệ thống bán lẻ dự trữ cho hai tháng (trước và sau tết) ước khoảng 500 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước.

Để kịp thời phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm cuối năm của người tiêu dùng, hệ thống bán lẻ Satra đã có kế hoạch chuẩn bị lượng hàng hóa phong phú, giá cả hợp lý, đảm bảo chất lượng, đa dạng mẫu mã; cam kết không để thiếu hàng hóa cao điểm những ngày cận tết.

Theo Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ, nhằm tránh nguy cơ khan hiếm và giá cả hàng hóa tăng cao vào thời điểm Tết Nguyên đán, ngay từ giữa năm 2022, sở đã làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai công tác bình ổn thị trường. Bên cạnh đó, sở khuyến khích doanh nghiệp mở thêm cửa hàng, các điểm kinh doanh hàng bình ổn, tạo điều kiện cho người dân mua sắm tết với giá cả tốt nhất.

Chương trình bình ổn lưu động sẽ bổ trợ cho một số khu vực thiếu điểm bán phục vụ cho công nhân. TPHCM hiện có hơn 10.000 điểm bán hàng bình ổn trải rộng khắp các quận, huyện và TP Thủ Đức; lượng hàng bình ổn chiếm 25%-43% nhu cầu thị trường.