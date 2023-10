Hàng tháng, Bộ Công an phân tích 6 nhóm chỉ tiêu để 10 bộ hoạch định chính sách

Đại diện Bộ Công an thông tin, phục vụ công tác chuyển đổi số, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hàng tháng Bộ Công an đã cung cấp dữ liệu theo 6 nhóm chỉ tiêu (dân số, giới tính, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, thành thị/nông thôn) cho Văn phòng Chính phủ để hoạch định chính sách; phân tích dữ liệu cho 10 bộ, ngành phục vụ hoạch định chính sách hàng năm.

Ngày 10-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong công an nhân dân lần thứ hai năm 2023 và trực tuyến tới công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thông tin về kết quả chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023 của ngành công an.

Theo thống kê, đến nay 100% công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm đã hoàn thành 25/38 nhiệm vụ (đạt hơn 65%), còn 13/38 nhiệm vụ chậm tiến độ (trong đó 6 nhiệm vụ thuộc kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy Ban Quốc gia về Chuyển đổi số giao từ tháng 4-2023 và 7 nhiệm vụ thuộc kế hoạch của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Bộ Công an).

Cụ thể, theo Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến nay đã hoàn thành 69/231 nhiệm vụ theo chỉ đạo.

Trong những tháng qua, Bộ Công an đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương chính thức triển khai 2 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp mai táng” từ ngày 10-7-2023; đảm bảo dịch vụ công xét tuyển đại học, cao đẳng hoạt động ổn định, thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng năm 2023.

Bộ Công an cung cấp dịch vụ làm sạch dữ liệu cho ngân hàng tổng số 42 triệu dữ liệu; cung cấp dịch vụ làm sạch dữ liệu cho 3 nhà mạng viễn thông với 120 triệu yêu cầu xác thực theo hình thức trực tuyến. Cũng theo Bộ Công an, đến nay, bộ này đã cấp hơn 83 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân; thu nhận trên hơn 61 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt hơn 39 triệu tài khoản; đã phối hợp Bộ Tài chính kết nối, triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng thuế điện tử.

Số liệu mới nhất, đến nay Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 224/224 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an; đã hoàn thành cắt giảm yêu cầu việc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú đối với 28 dịch vụ và cắt giảm yêu cầu nộp bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, bãi bỏ một số giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân đối với 58 dịch vụ.

Thời gian tới, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay, trong các nhiệm vụ quan trọng, sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển, khai thác tối đa vai trò của ứng dụng VNEID.

Bộ Công an sẽ hoàn thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong toàn lực lượng công an nhân dân và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Công an.