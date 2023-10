Cấp định mức nước sinh hoạt theo thông tin VneID

Công ty CP Cấp nước Trung An (thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - SAWACO) đã có thông báo tới khách hàng ở quận 12, Gò Vấp và huyện Hóc Môn (TPHCM) về việc cập nhật thông tin cư trú trên ứng dụng định danh điện tử VNeID để được cấp định mức nước sinh hoạt. Kế hoạch này cũng đã được SAWACO triển khai từ năm 2021 để thu thập, cập nhật số định danh và quản lý nước sinh hoạt của khách hàng.

Đảm bảo quyền lợi định mức nước

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng liên quan đến định mức nước, Công ty CP Cấp nước Trung An có công văn đề nghị các địa phương hỗ trợ thông báo đến người dân về việc cập nhật VNeID để làm cơ sở được cấp định mức nước sinh hoạt. Thời hạn cung cấp thông tin trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ công ty cấp nước.

Nếu khách hàng thường trú tại TPHCM thì cần cung cấp một trong các thông tin tại nơi đăng ký định mức nước: căn cước công dân (CCCD)/ khai sinh có số định danh cá nhân; ứng dụng VNeID có thể hiện thông tin nơi thường trú/nơi ở hiện tại của khách hàng và các thành viên khác trong hộ gia đình. Nếu không thường trú tại TPHCM, khách hàng cung cấp một trong các thông tin tại nơi đăng ký định mức nước. Đó là xác nhận tạm trú tại địa chỉ đăng ký định mức nước của tất cả các nhân khẩu (có đóng dấu xác nhận của cơ quan chức năng) và bản photo CCCD của tất cả các nhân khẩu; ứng dụng VNeID có thể hiện thông tin nơi ở hiện tại của các nhân khẩu tại địa chỉ đăng ký định mức nước.

Theo Công ty CP Cấp nước Trung An, việc cung cấp mã số định danh để cập nhật định mức nước nhằm đảm bảo quyền lợi của mỗi người dân về chủ trương hỗ trợ giá nước sinh hoạt của UBND TPHCM. Công ty cũng hướng dẫn khách hàng chưa được cấp CCCD thì có thể liên hệ công an cấp xã nơi mình ở để được cấp thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, khách hàng điền thông tin vào mẫu “Phiếu đăng ký định mức nước” được đính kèm theo thông báo gửi đến từng khách hàng. Nếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, khách hàng cung cấp thêm bản photo xác nhận hộ nghèo, cận nghèo có tên các nhân khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp để được cấp định mức hỗ trợ theo quy định.

Về việc cấp định mức nước sinh hoạt, từ tháng 2-2023, SAWACO đã ban hành Quyết định 161 quy định thủ tục cấp định mức nước sinh hoạt. Quyết định này nhằm giữ ổn định trong công tác quản lý, đăng ký định mức nước sinh hoạt, tránh gây xáo trộn, phiền hà, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng. Quyết định 161 cũng có hướng dẫn cụ thể đối với những khách hàng có sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy đã bị thu hồi.

Nhanh chóng, hiệu quả cho khách hàng

Ứng dụng định danh điện tử VNeID giúp định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, có giá trị thay thế cho các loại giấy tờ cá nhân truyền thống, đồng thời cung cấp nhiều tiện ích khác cho người dân. Khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo và dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền... Ứng dụng VNeID cũng có thể thay thế CCCD gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng này như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế… Do đó, việc sử dụng thông tin trên ứng dụng VNeID để cấp định mức nước cho khách hàng đã tạo nhiều thuận tiện cho cả khách hàng lẫn công ty cấp nước.

Theo Phòng Kinh doanh SAWACO, đơn vị đang quản lý và cung cấp nước cho gần 1,6 triệu khách hàng trên địa bàn thành phố. Hiện nay, ứng dụng định danh điện tử VNeID đã tích hợp thêm tính năng thông tin cư trú có hiển thị hình chân dung, họ và tên, số định danh, dân tộc, quốc tịch, quê quán. Cùng với đó là các thông tin về cư trú, như nơi thường trú, tạm trú, nơi ở hiện tại, họ tên chủ hộ, số định danh chủ hộ, quan hệ với chủ hộ cũng như thông tin các thành viên khác trong gia đình. Do đó, việc cấp định mức nước theo thông tin trên ứng dụng định danh điện tử VNeID song song với phương thức cũ sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho khách hàng.

Thời gian qua, các đơn vị cấp nước thành viên trực thuộc SAWACO đã triển khai cấp định mức nước cho khách hàng thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID và đạt được kết quả khả quan. Do đó, Công ty CP Cấp nước Trung An cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ địa phương, sự hợp tác của khách hàng để việc cấp định mức nước sinh hoạt được thuận lợi, nhằm đảm bảo quyền lợi cho mọi khách hàng.