Hàng trăm ngàn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại miền Trung

Trong 4 ngày nghỉ lễ, hàng trăm ngàn lượt du khách đã đến tham quan, nghỉ dưỡng ở các địa phương trên địa bàn ở miền Trung. Nhiều nơi được du khách trong nước và khách quốc tế quan tâm như Cố đô Huế, phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn...

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 (từ ngày 1 đến ngày 4-9) tổng số du khách đến Thừa Thiên Huế ước đạt 90.000 lượt (tăng 40,6% so với cùng kỳ năm ngoái), doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 78 tỷ đồng (tăng 44,4%). Khách lưu trú ước đạt 36.570 lượt (tăng 37,7%), trong đó có 10.690 lượt khách quốc tế (tăng 226,7%).

Công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 55%. Riêng trong ngày 2-9, hầu hết các khách sạn nội đô, nhà nghỉ và homestay trên địa bàn thành phố Huế, huyện Phú Lộc và huyện A Lưới công suất phòng đạt 100%. Còn theo thông tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, trong ngày 2-9 có trên 51.000 lượt khách vào tham quan các điểm di tích thuộc khu di sản Huế (khách trong nước 49.000 lượt, khách quốc tế 1.945 lượt).

Còn tại tỉnh Quảng Nam, mặc dù lượng khách đến tỉnh Quảng Nam cũng rất đông tuy nhiên không bằng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể theo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, ước tính có hơn 165.000 lượt khách tham quan, lưu trú tại các điểm đến trên địa bàn tỉnh. Trong số này có hơn 116.000 lượt khách tham quan và hơn 49.000 lượt khách lưu trú trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay.

Trong đó, có hơn 46.500 lượt khách quốc tế tham quan và lưu trú tại Quảng Nam. So với dịp Quốc khánh năm ngoái, năm nay lượng khách đến Quảng Nam giảm nhẹ, đạt khoảng 87% so với cùng kỳ, lượng khách quốc tế lại tăng 146% so với cùng kỳ.

Các điểm đến hấp dẫn nhất của du khách khi đến Quảng Nam vẫn là Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn. Lượng khách đến Quảng Nam ở kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay tập trung chủ yếu vào 2 ngày đầu tiên (tức ngày 1 và 2-9) ước đạt đến 75% tổng lượng khách toàn dịp lễ đến Quảng Nam.