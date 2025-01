Hàng trăm người sập bẫy vì cuộc gọi giả danh shipper

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) vừa phối hợp với Công an quận Hoàng Mai bắt giữ Lê Duy Chiến (sinh năm 1993; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo qua hình thức giả danh shipper giao hàng.