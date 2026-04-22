Hành trình 20 năm mở lối ra quốc tế

Tháng 3 vừa qua, đúng dịp kỷ niệm 20 năm kinh doanh toàn cầu, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) xác lập 3 kỷ lục về đầu tư quốc tế: doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ biên lợi nhuận gộp. Ở mỗi thị trường là những câu chuyện đóng góp khác nhau, nhưng điểm chung là “những giá trị Việt” được Viettel lan tỏa mạnh mẽ ra toàn cầu.

Khởi đầu và chinh phục

Năm 2006, Viettel (khi đó mới kinh doanh dịch vụ di động hơn một năm và chỉ chiếm 20% thị phần trong nước) đã quyết định đầu tư dự án Viettel Campuchia với số vốn ban đầu là 98.000USD. Campuchia khi đó được ví như “chiến trường” của viễn thông Đông Nam Á, nhiều tên tuổi lớn trong khu vực cạnh tranh để chiếm lấy thị trường còn sơ khai và nhiều tiềm năng.

Trong 2 năm, từ một nhóm dự án chưa đến 10 người, Viettel Campuchia hoàn thành triển khai mạng lưới rộng nhất trong số 8 nhà mạng tại Campuchia và nhận được giấy phép kinh doanh internet, di động với thương hiệu Metfone. Ngay trong năm 2009, Metfone trở thành thương hiệu chiếm thị phần số 1 ở Campuchia; nhanh chóng xây dựng mạng lưới phủ tới hầu hết các vùng dân cư, góp phần phổ cập dịch vụ viễn thông và internet tới những khu vực nông thôn, vùng biên giới của đất nước Chùa Tháp.

Metfone là thương hiệu nước ngoài đầu tiên của Viettel, vươn lên trở thành thương hiệu chiếm thị phần số 1 ở Campuchia

Sau Campuchia, Viettel lần lượt chinh phục các thị trường: Lào, Haiti, Mozambique, Timor Leste, Burundi, Peru, Tanzania, Cameroon và Myanmar. Ở mỗi thị trường là những câu chuyện đóng góp khác nhau, nhưng điểm chung là “những giá trị Việt” được Viettel lan tỏa mạnh mẽ ra toàn cầu. Tại Haiti, Viettel bắt đầu trong bối cảnh rất đặc biệt, khi quốc gia này vừa trải qua trận động đất thảm khốc vào năm 2010 khiến phần lớn hạ tầng bị tàn phá và tất cả các công ty quốc tế khác đã “quay lưng”.

Khi đó, Viettel mới chỉ cam kết đầu tư và chưa xây dựng mạng lưới, nhưng sau thảm họa, Viettel vẫn giữ lời hứa, cử các kỹ sư sang Haiti và bắt đầu xây dựng hệ thống viễn thông gần như từ con số 0. Không dừng ở quyết định vẫn đầu tư sau thảm họa, Viettel tại Haiti phải đứng vững giữa siêu bão Matthew, bạo lực vũ trang và khủng hoảng chính trị kéo dài. Giờ đây, Haiti đã trở thành quốc gia có hạ tầng cáp quang lớn nhất khu vực Caribe.

Natcom, mạng di động của Viettel, trở thành thương hiệu số 1 ở quốc gia này, giúp nhiều người dân tiếp cận gần hơn với viễn thông di động, tạo việc làm cho hơn 100.000 người dân Haiti. “Khi chúng tôi sang Haiti, điều kiện rất khó khăn, tuy nhiên chúng tôi lại thấy nhiều lợi thế, cơ hội để thành công. Hơn nữa, quan trọng nhất là chúng tôi rất muốn hỗ trợ chính phủ Haiti”, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, chia sẻ.

Viễn thông nơi đây không còn là câu chuyện dựng trạm hay kéo cáp mà là hạ tầng sinh tồn, khi một nhà mạng có thể giúp người dân gọi được cho người thân sau bão, hay gọi trợ giúp giữa bạo lực và đổ nát. Tinh thần không bỏ cuộc của Viettel tại những nơi khó khăn nhất cũng giúp thế giới hiểu hơn về con người Việt Nam.

“Không phải doanh nghiệp nào cũng dám tiên phong trong điều kiện khắc nghiệt như thế. Người dân ở đó nhắc đến chúng ta, đó là điều rất tự hào, rất đáng trân trọng”, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhận xét về thành công trong đầu tư quốc tế của Viettel.

Burundi là một “lát cắt” khác cho thấy rõ điều mà Đại tướng Phan Văn Giang gọi là “dám đi vào nơi khó, chọn việc khó để làm”. Đây là một trong những nước nghèo nhất châu Phi, ngành viễn thông gần như bị bỏ quên với 98% dân số chưa từng sử dụng internet, điện lưới phủ chưa đầy 10% dân số. Khi chính biến năm 2015 nổ ra, nhiều nhà đầu tư rút đi, nhưng Viettel - với thương hiệu Lumitel (có ý nghĩa mang lại ánh sáng) - quyết định ở lại và vươn lên vị trí mạng viễn thông số 1 ở Burundi chỉ sau 6 tháng hoạt động.

“Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ là sức mạnh giúp các thế hệ cán bộ, nhân viên Viettel vượt qua mọi thử thách trên con đường vươn tầm thế giới và tiếp tục tiến xa hơn trong tương lai. Chính bản lĩnh đó đã giúp Viettel đứng vững ở những thị trường khắc nghiệt, trong những bối cảnh bất ổn, ở những nơi mà không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng dấn thân”, Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, khẳng định.

Tiếp tục hành trình

Tại lễ kỷ niệm 20 năm Viettel kinh doanh quốc tế vào cuối tháng 3 vừa qua, Trung tướng Tào Đức Thắng cho biết, trước sứ mệnh kinh doanh toàn cầu, Viettel đặt mục tiêu tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực viễn thông, đồng thời phát triển sang lĩnh vực mới như công nghệ số, công nghiệp công nghệ cao lưỡng dụng, thương mại điện tử, logistics.

Với mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 20% hàng năm, Viettel sẽ tiếp tục mở rộng ra các thị trường mới, sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới. “Ngoại giao kinh tế đã trở thành một mũi nhọn chiến lược, mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam tự tin tiến ra toàn cầu”, Trung tướng Tào Đức Thắng nhận xét.

Những con số ấn tượng của Viettel sau 20 năm đầu tư nước ngoài.

Là một trong những người đầu tiên của Viettel tới Haiti và có hơn một thập niên làm việc tại Haiti, Peru, kỹ sư Nguyễn Đình Kế (Viettel Telecom) cho biết vẫn sẵn sàng lên đường khi Viettel cần. “Có những người dành cả thanh xuân để tìm kiếm sự ổn định. Còn tôi đã dành 11 năm 7 tháng để đi tìm những vạch sóng ở những nơi khắc nghiệt nhất. Hành trình ấy trải dài qua hai thái cực. Haiti - người anh em nghèo khó nhất trong đại gia đình Viettel Global và Peru - thị trường hiện đại, cạnh tranh khốc liệt nhất”, kỹ sư Nguyễn Đình Kế chia sẻ.

Tháng 7-2017, sau khi tốt nghiệp đại học, cô gái Đặng Thái Bảo vào làm việc tại Viettel Mozambique. Từ vị trí ứng tuyển ban đầu là phiên dịch viên tiếng Bồ Đào Nha, cô được giao nhiệm vụ làm kinh doanh địa bàn tại Nampula, một tỉnh ở phía Bắc Mozambique. “Hành trình đi thị trường của tôi chính thức bắt đầu. Mỗi ngày, tôi đi giao sim, máy điện thoại, kiểm tra địa bàn, kiểm tra trạm phát sóng, có những chặng đường gần 400km.

Ở một đất nước còn nhiều khó khăn như Mozambique, có những nơi tôi đi qua rất hoang sơ, khô cằn, hàng chục kilomet mới thấp thoáng vài căn nhà nằm cách xa nhau. Càng đi nhiều, tôi càng cảm nhận rõ cuộc sống của người dân nơi đây và cũng càng thấy công việc mình đang làm trở nên ý nghĩa hơn”, Đặng Thái Bảo tâm sự.

Đó là một số trong vô vàn thử thách mà hơn 10.000 cán bộ, nhân viên Viettel Global trên “đấu trường quốc tế” phải đối mặt trong suốt 20 năm mở lối đi ra quốc tế. Với 45.000 trạm thu phát sóng viễn thông (không tính ở Việt Nam) và 220.000km cáp quang (gấp 5 lần chu vi trái đất), hiện Viettel đang phục vụ khoảng 90 triệu khách hàng quốc tế, tạo công ăn việc làm cho khoảng 700.000 lao động ở các nước Vietel đầu tư…

Những con số này tuy vô cùng ấn tượng, nhưng vẫn chưa nói hết được những gì mà Viettel đã làm được 20 năm qua. Hành trình 20 năm không chỉ được đo bằng doanh thu, thứ hạng hay số thị trường hiện diện; đó còn là hành trình của một thương hiệu Việt Nam mang theo bản lĩnh người lính Cụ Hồ, tinh thần phục vụ và trách nhiệm quốc gia ra thế giới.