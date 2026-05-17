Trái tim tôi luôn thuộc về Việt Nam

Giữa Praha cổ kính, Olymp School trở thành điểm tựa học tập của nhiều học sinh gốc Việt. Ở đó, các em không chỉ học thêm kiến thức, mà còn được khuyến khích tự tin hơn, hiểu rõ hơn về cội nguồn và biết cách hòa nhập trong môi trường đa văn hóa. Phía sau nơi ấy là Phạm Anh Thư (Angela Collins), người chọn giáo dục như một cách đồng hành với trẻ em Việt xa quê hương.

Từ hai bàn tay trắng

Ít ai biết rằng, Olymp School (thành lập năm 2014) không bắt đầu từ những bản kế hoạch kinh doanh hoành tráng hay những phòng họp sang trọng. Ý tưởng thành lập trung tâm này được nhen lên ngay trong phòng khách của gia đình Angela Collins, bắt đầu từ mong muốn giản dị là giúp một bé gái gốc Việt sinh ra tại Czech vượt qua những lúng túng giữa hai hệ thống giáo dục khác biệt.

Chị Phạm Anh Thư (Angela Collins)

Bằng sự kiên trì, chỉ sau một năm, cô trò nhỏ từng gặp khó khăn ngôn ngữ đã trở thành học sinh xuất sắc nhất lớp. Từ đó, những câu chuyện thành công tiếp nối. Từ những em học sinh từng trượt trường chuyên đến những đứa trẻ mất niềm tin vào bản thân, tất cả đều tìm thấy sự thay đổi kỳ diệu dưới sự hướng dẫn tận tâm của cô giáo Angela Collins. Đó cũng là lúc Angela Collins nhận ra rằng ý chí và sự chăm chỉ, nếu được nuôi dưỡng trong môi trường phù hợp, có thể giúp một người vượt lên cả giới hạn của tài năng bẩm sinh.

Sinh năm 1988 ở Hà Nội, lớn lên tại Đức và trưởng thành ở Czech, Angela Collins từng có lúc cảm thấy mình là kẻ bên lề, lạc lõng vì khác biệt ngôn ngữ và mặc cảm vì bị kỳ thị. Những vấp ngã ở tuổi dậy thì, những lần trốn chạy vào thế giới ảo hay cảm giác thất bại khi không đậu vào ngôi trường mơ ước từng là những vết thương lòng sâu sắc trong chị. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm đó lại trở thành động lực vững chắc thôi thúc Angela Collins xây dựng Olymp School.

Hoạt động ngoại khóa Giáng sinh Kết nối tại Olymp School ( ảnh: Olymp School)

Chị hiểu từng giọt nước mắt của học sinh, hiểu sự bất lực của những bậc phụ huynh bận rộn mưu sinh không biết bắt đầu từ đâu để giúp con mình. Chị muốn những đứa trẻ khác không phải trải qua thời thơ ấu như mình đã từng. “Tôi bắt đầu Olymp School từ hai bàn tay trắng, từ những lớp học miễn phí, với mong muốn những đứa trẻ khác không phải đi qua tuổi thơ đầy hoang mang như tôi”, Angela Collins chia sẻ.

Bản sắc là điểm tựa

"Trái tim" của Olymp School nằm ở các lớp học trực tiếp tại Trung tâm thương mại Sapa (thủ đô Praha), nhưng "đôi cánh" lại vươn xa nhờ công nghệ số, kết nối học sinh trên toàn lãnh thổ Czech. Điểm khác biệt lớn nhất của trung tâm chính là đội ngũ giảng viên cùng nhau xây dựng giáo án độc quyền.

Những kiến thức từ Bộ Giáo dục Czech được thiết kế lại theo tư duy và ngôn ngữ mà học sinh Việt có thể dễ dàng tiếp nhận, từ ngữ pháp tiếng Czech đến Toán tư duy áp dụng thực tế. Olymp School hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ để tìm hiểu về cội nguồn và văn hóa. Những trò chơi như Truy tìm kho báu hay các buổi đào tạo tại Teaching Lab cho giáo viên đều hướng tới mục tiêu là nuôi dưỡng những người trẻ không chỉ thông minh mà còn sâu sắc, tự tin và biết cân bằng trong cuộc sống.

Một dấu ấn riêng của trung tâm là phương pháp Thử thách của các vị thần. Học sinh được hóa thân thành những nhân vật mang tên Việt Nam, cùng chinh phục đỉnh Olympia dưới sự dẫn dắt của các vị thần Hy Lạp. Trong suốt hành trình này, mỗi lỗi sai không phải là thất bại mà là một bước trưởng thành. Đưa việc học từ một nghĩa vụ trở thành niềm vui khám phá đối với học trò là thành quả ý nghĩa nhất mà Olymp School tạo dựng được.

Một lớp học tại Trung tâm Olymp School (thủ đô Praha, Czech) ( ảnh: Olymp School)

Cũng ở Olymp School, các hoạt động ngoại khóa như Giáng sinh Kết nối, Tết Nguyên đán hay các trại hè khoa học được tổ chức thường xuyên đã giúp tạo sợi dây liên kết giữa phụ huynh và các em nhỏ. Dự kiến, giai đoạn 2026-2028, trung tâm ra mắt các bài hát học tiếng Czech cho trẻ em, ứng dụng Toán tư duy riêng và chuỗi video-learning dành cho người Việt ở xa. Tất cả sao cho cộng đồng tiếp cận giáo dục chất lượng với chi phí thấp nhất.

Triết lý xuyên suốt của Olymp School gói gọn trong khái niệm "bộ rễ" và "đôi cánh". Olymp School đóng vai trò là bộ rễ vững chắc, là điểm tựa cộng đồng và những người như Angela Collins là minh chứng sống động cho đôi cánh tri thức.

Chị tin rằng trẻ em gốc Việt không phải lựa chọn giữa việc là người Việt hay người Czech. Các em có thể hòa nhập, trưởng thành và thành công ở châu Âu, đồng thời vẫn gìn giữ tiếng nói, văn hóa và niềm tự hào về cội nguồn. Với chị, chính bản sắc Việt là điểm tựa bên trong, giúp các em tự tin bước xa hơn. Chị tâm sự: “Tri thức cho tôi đôi cánh châu Âu, nhưng trái tim tôi luôn thuộc về Việt Nam”.

Dù đảm nhiệm nhiều vai trò xã hội, với Angela Collins, làm mẹ vẫn là trải nghiệm sâu sắc nhất. Chính cô con gái nhỏ giúp chị hiểu rõ hơn rằng mỗi đứa trẻ đều có nhịp phát triển riêng và cần được lắng nghe, tôn trọng. Và rằng, bản thân mình trước hết phải giữ được sự say mê và nguồn năng lượng tích cực, mới có thể truyền cảm hứng cho học trò.