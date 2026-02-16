Hành trình cảm xúc từ chiều 29 tháng Chạp đến Giao thừa trên VTV

3 chương trình đặc biệt phát sóng từ chiều 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến thời khắc Giao thừa năm Bính Ngọ trên VTV tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt, khắc họa hình ảnh Việt Nam dung dị, hiện đại và giàu khát vọng trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, các chương trình đặc biệt của VTV lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của hàng triệu gia đình. Năm Bính Ngọ 2026, từ chiều 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến đêm Giao thừa năm Bính Ngọ, VTV xây dựng một hành trình cảm xúc liền mạch qua 3 chương trình là Chiều cuối năm - Việt Nam trong tôi, Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân và Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi.

Hình ảnh trong Chiều cuối năm 2026

Mở đầu là Chiều cuối năm - Việt Nam trong tôi, phát sóng chiều 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ trên VTV. Là thương hiệu của Ban Thời sự, chương trình lựa chọn lối kể chuyện dung dị, tập trung vào con người và những giá trị bền vững. Ê-kíp đã ghi hình tại nhiều địa phương như Ninh Bình, Bắc Ninh, TPHCM, Phú Quốc, Trường Sa…, mang không khí xuân từ khắp mọi miền đất nước đến khán giả.

Những câu chuyện đời thường về người lao động, gia đình đoàn viên, người Việt ở xa quê được khắc họa bằng nhịp điệu chậm rãi, giàu cảm xúc. Xen kẽ là các tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu, giao thoa giữa truyền thống và đương đại với sự góp mặt của Tùng Dương, Mỹ Tâm, Hòa Minzy, Bùi Công Nam… Chương trình gợi mở hình ảnh một Việt Nam gìn giữ truyền thống nhưng không ngừng đổi mới.

Chương trình Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân

Tiếp nối mạch xuân là Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân, lên sóng lúc 20 giờ ngày 29 tháng Chạp. Lấy hình tượng “Quảng trường” làm trung tâm kết nối cộng đồng, chương trình mang không khí trẻ trung, sôi động, khơi gợi tinh thần lạc quan bước vào năm mới.

Điểm nhấn mang tính biểu tượng là “Cây lộc ước nguyện”, nơi những thẻ điều ước được treo lên như sự cộng hưởng của hàng triệu trái tim. Các tiểu phẩm và màn trình diễn kết hợp giữa hài hước, chính luận và nghệ thuật đương đại tạo nên sắc thái đa dạng. Sự xuất hiện của Hồng Vân, Chí Trung cùng nhiều nghệ sĩ trẻ mang đến tiếng cười xen lẫn khoảng lặng nhân văn. Dàn MC gồm Tuấn Dương, Hạnh Phúc, Phí Linh, Thúy Hằng, Bảo Châu lần đầu tham gia nhạc kịch cũng tạo nên điểm mới đáng chú ý.

Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi

Khép lại chuỗi chương trình là Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, phát sóng 22 giờ 30 phút ngày 29 tháng Chạp. Lấy cảm hứng từ tinh thần dấn thân và lòng biết ơn, chương trình gửi gắm thông điệp chủ động trước thời cuộc, nuôi dưỡng yêu thương để tạo nên những “mùa xuân” của riêng mình.

Hình ảnh “Hạt mầm nguyện ước” xuyên suốt chương trình trở thành biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Không gian âm nhạc được làm mới với sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật truyền thống. Sự góp mặt của Hà Trần, Đông Nhi cùng nhiều nghệ sĩ khác mang đến những màn trình diễn giàu năng lượng, lan tỏa tinh thần tích cực.

Từ chiều 29 tháng Chạp đến thời khắc Giao thừa, 3 chương trình tạo thành một dòng chảy cảm xúc liên tục: lắng đọng để nhìn lại, rộn ràng để kết nối và sâu lắng để gửi gắm niềm tin. Trong không khí xuân đang về, hành trình ấy góp phần khắc họa hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, nhân ái và khát vọng vươn lên.

MAI AN