Chương trình truyền hình Tết với đồng bào 2026 với chủ đề "Từ đỉnh núi đến đại lộ mùa xuân" sẽ lên sóng VTV1 và VTV5 vào sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Tết với đồng bào 2026 từ đỉnh núi đến đại lộ mùa xuân

Chương trình được xây dựng như một bức tranh tổng hòa về đời sống, văn hóa và khát vọng vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số trong dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Nội dung chương trình xoay quanh hình tượng đại lộ mùa xuân, một trục liên kết xuyên suốt các phóng sự, câu chuyện và tiết mục nghệ thuật. Từ những bản làng nơi đỉnh núi cao, mây phủ quanh năm, các thước phim dẫn dắt khán giả đến những đổi thay cụ thể trong đời sống đồng bào, phản ánh quá trình hội nhập, kết nối và chuyển mình mạnh mẽ cùng đất nước trong không gian mùa xuân của niềm tin và hy vọng.

Tết với đồng bào 2026 được xây dựng với kết cấu ba lớp nội dung gồm phóng sự, giao lưu khách mời và các tiết mục nghệ thuật. Hệ thống phóng sự là phần xương sống của chương trình, ghi lại những câu chuyện đời thường, chân thực tại nhiều vùng miền trên cả nước. Qua đó, khán giả cảm nhận rõ sự thay đổi trong sinh kế, giáo dục, hạ tầng và đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, nơi nghị lực và ý chí đang từng ngày bồi đắp tương lai bền vững.

Phần giao lưu khách mời giúp làm rõ các thông điệp cốt lõi của chương trình. Cuộc phỏng vấn với Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tập trung lý giải tinh thần Việt Nam từ lòng yêu nước, ý chí tự cường đến khả năng thích ứng trong giai đoạn phát triển mới. Những chia sẻ này tạo chiều sâu tư tưởng, kết nối các câu chuyện đời sống với tầm nhìn phát triển của đất nước.

Ê-kíp Ban Truyền hình Tiếng dân tộc đã tỏa đi khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam để thực hiện các phóng sự linh kiện cho chương trình. Thông qua những câu chuyện đời sống gần gũi, chương trình khắc họa bức tranh chung về sự chuyển mình của đất nước, nơi niềm tin và khát vọng phát triển bền vững đang được bồi đắp từ những vùng đất xa xôi.

Đại diện nhóm sản xuất chia sẻ, nếu nói một từ về chương trình, thì đó là từ "tin". Nhóm sản xuất mong muốn khán giả hãy tin những gì vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang thực hiện, bà con bằng nghị lực và quyết tâm đang biến những nơi gian khó đó thành nơi đáng sống, thành nơi để trở về.

