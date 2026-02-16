Chợ hoa Xuân phố cổ 2026 sau nửa tháng mở cửa đã thu hút hơn 30.000 lượt khách tham quan, mua sắm. Không gian truyền thống kết hợp trải nghiệm hiện đại tạo nên điểm hẹn văn hóa đặc sắc giữa lòng Hà Nội dịp cận tết.

Hơn 30.000 lượt khách đến Chợ hoa Xuân phố cổ 2026

Theo ban tổ chức, những ngày cuối tuần, các tuyến phố trong khu chợ luôn tấp nập. Trên không gian số, fanpage sự kiện đạt gần 200.000 lượt tương tác; hơn 30 cơ quan truyền thông đăng tải trên 50 tin, bài, phóng sự, cùng hàng chục bài viết từ các fanpage cộng đồng… Những con số cho thấy sức hút bền bỉ của một trong những chợ hoa truyền thống lâu đời nhất Thủ đô.

Chợ hoa Xuân phố cổ là nơi người dân tìm về thú chơi hoa tao nhã và không khí xuân xưa

Chợ hoa Xuân phố cổ, quen gọi là chợ hoa Hàng Lược, hình thành từ những năm 20 thế kỷ XX, gắn với văn hóa Kẻ Chợ và ký ức về Hà Nội 36 phố phường. Hơn 100 năm tồn tại, chợ vẫn là điểm hẹn không thể thiếu mỗi dịp giáp tết, nơi người dân tìm về thú chơi hoa tao nhã và không khí xuân xưa.

Chợ kéo dài qua các phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và phố bích họa Phùng Hưng. Ban tổ chức không bố trí gian hàng dưới lòng đường mà phân chia thành các khu: chợ hoa tết, làng nghề truyền thống, không gian nghệ thuật dân gian, giúp việc tham quan, mua sắm thuận tiện, gọn gàng.

Chợ hoa Xuân phố cổ thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm

Khu trưng bày hoa được sắp xếp theo nhóm cây cảnh. Ngã ba Hàng Khoai - Hàng Lược giới thiệu hoa lan Đà Lạt; tiếp đến là quất cảnh, bonsai; đầu phố Hàng Lược rực rỡ sắc đào với nhiều thế cây đặc sắc.

Điểm nhấn nổi bật là khu trải nghiệm tại phố bích họa Phùng Hưng với tiểu cảnh xuân, gian hàng tre nứa mộc mạc, bàn cờ dân gian khổng lồ. Các hoạt động hát xẩm, viết thư pháp, gói bánh chưng, nặn tò he, tô tranh Đông Hồ, vẽ socola 3D… thu hút đông đảo người dân và du khách. Nhà thư pháp Phan Thị Thanh Mai chia sẻ, nhiều đoàn khách trong và ngoài nước dừng lại xin chữ, tìm hiểu nét đẹp đầu xuân của người Hà Nội.

Chợ hoa đã trở thành điểm hẹn văn hóa

Công tác phân luồng giao thông, bố trí điểm trông giữ xe, kiểm tra an toàn thực phẩm, an ninh trật tự được triển khai chặt chẽ, góp phần tạo nên mùa chợ an toàn, văn minh.

Sức hút của Chợ hoa Xuân phố cổ 2026 đến từ sự kết hợp hài hòa giữa ký ức truyền thống và nhịp sống đương đại. Không chỉ là nơi giao thương, chợ hoa đã trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi mùa xuân Hà Nội được cảm nhận trọn vẹn trong từng nhành đào, chậu quất và nét chữ đầu năm.

MAI AN