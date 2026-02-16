Tám ngọn gió Trường Sơn

Một lạy này, tro bụi cũng linh thiêng

Gió Trường Sơn rưng rưng lời kinh vắng

Tám thân trẻ hóa thành ngọn gió

Thổi dọc Trường Sơn, quyết thắng muôn đời

Đất ngậm ngùi, đá cúi đầu, suối khóc

Tên các cô, gió đã ru bên đồi

Mỗi lá rừng nghiêng như cầu nguyện

Gọi nụ cười giữa cõi vô biên

Nửa thế kỷ, thời gian không khép được

Vết bom xưa giờ nở những nhành hoa

Người sau đến, cúi mình nghe đất nói:

“Máu các con, nay thành mạch quê nhà”

Không hẹn nữa thôi về đi, đồng đội

Hang lạnh rồi, lòng đất ấm chưa nguôi (*)

Tám linh hồn nhập vào non nước

Thành bất tử giữa cõi này, Việt Nam.

(*) Di tích lịch sử Hang Tám Cô, gắn liền với việc 8 thanh niên xung phong hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trên đường 20 Quyết Thắng, sau này là đường tỉnh 562, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị).

MINH PHONG