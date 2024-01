Hành trình vinh quang của Stéphanie Do

Vẫn là phong thái nhẹ nhàng của phụ nữ Việt, nhưng trong lần trở lại TPHCM sau gần 5 năm này, Stéphanie Do gặp gỡ mọi người không phải trên danh nghĩa Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt, mà là tác giả của cuốn Đường tới Quốc hội của nữ nghị sĩ Pháp gốc Việt đầu tiên trong buổi tọa đàm giới thiệu sách do Viện Pháp tại TPHCM tổ chức.

Stéphanie Do chia sẻ câu chuyện bản thân tại tọa đàm

Dưới ánh đèn sân khấu của Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF), Stéphanie Do duyên dáng, nổi bật với tà áo dài đỏ thắm. Cô mở đầu buổi tọa đàm với lời chào hỏi, giới thiệu bằng tiếng Việt giọng Sài Gòn đặc trưng. TS Bùi Trân Phượng, chuyên gia nghiên cứu về lịch sử cận đại Việt Nam, xuất hiện cùng Stéphanie Do trên sân khấu, đã nhấn mạnh rằng những câu chuyện về cô thực sự mang lại nguồn cảm hứng ở khía cạnh nghiên cứu lịch sử.

Và nguồn cảm hứng ấy phần nào được phác họa trong lời giới thiệu về cuốn sách của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông đề cao “lòng ngoan cường, ham muốn thành công và cống hiến vì người khác” của Stéphanie Do. Tổng thống Macron cho rằng, người phụ nữ sinh ra ở Việt Nam, lớn lên tại Pháp và trở thành nghị sĩ Quốc hội của 68 triệu công dân này đã biết “nắm bắt mọi cơ hội mà nước Pháp mang đến cho mình và đã đền đáp cho nước Pháp gấp trăm lần”.

Sự ngoan cường mà Tổng thống Pháp nhắc đến đã được Stéphanie Do chia sẻ tại tọa đàm. Cô cho biết hoạt động chính trị tại Pháp không hề đơn giản. Không ít lần cô bị đe dọa, thậm chí có cả những lời đe dọa đến tính mạng. Thế nhưng, Stéphanie Do vẫn kiên định bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Có được điều này chính là nhờ khát khao cống hiến hết mình vì người khác của Stéphanie Do.

“Mỗi lần giúp đỡ được ai đó, hồ sơ được giải quyết xong là mình thấy mãn nguyện, vui trong lòng”, Stéphanie Do nói. Trong mỗi lần bỏ phiếu thông qua sửa đổi luật, Stéphanie Do luôn đưa ra quyết định dựa vào tình hình thực tế, qua việc lắng nghe ý kiến của người dân. Trong nhiệm kỳ làm nghị sĩ Quốc hội của mình (2017-2022), cô đã tham gia bỏ phiếu sửa đổi hơn 400 điều luật, trong đó hơn 40 điều luật được sửa đổi dưới tên cô.

Nhưng sự hết mình vì người khác cũng khiến Stéphanie Do phải đánh đổi khá nhiều. Hầu như cô ngủ không quá 5 tiếng mỗi đêm do phải dành thời gian để nghiên cứu các điều luật cần sửa đổi. Cũng vì công việc bận rộn, Stéphanie Do không có nhiều thời gian dành cho gia đình và bản thân. Nói về mục đích viết cuốn sách của mình, Stéphanie Do cho biết với cô, điều quan trọng nhất bây giờ là “dẫn đường cho thế hệ mới, cho tất cả những người trẻ quan tâm đến chính trị và muốn trở thành chính trị gia trong tương lai”.

Hành trình vinh quang của Stéphanie Do, từ một cô bé 11 tuổi rời xa quê hương trở thành nghị sĩ gốc Việt và rộng hơn là nữ nghị sĩ gốc Á đầu tiên của Quốc hội Pháp, chắc chắn là câu chuyện truyền cảm hứng đối với cộng đồng người Việt cũng như gốc Á nhập cư tại Pháp về tinh thần vượt mọi khó khăn vươn đến thành công.

Stéphanie Do sinh năm 1979 tại TPHCM, trong một gia đình trí thức Nam kỳ truyền thống. Ông cố nội của cô là cụ Đỗ Quang Đẩu, nhà giáo danh tiếng của đất Nam kỳ xưa. Tên của cụ đã được đặt cho một con đường tọa lạc gần chợ Bến Thành ngày nay. Dù xa quê hương từ nhỏ, Stéphanie Do vẫn luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Trong 5 năm làm nghị sĩ, Stéphanie Do đã nỗ lực tăng cường quan hệ Pháp - Việt Nam; trở thành Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt và từng tích cực đề nghị Pháp tặng Việt Nam 600.000 liều vaccine Covid-19 trong giai đoạn đại dịch hoành hành dữ dội nhất. Cô cũng tham gia các cuộc họp, làm việc của Quốc hội Pháp liên quan đến Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam: phê duyệt phần đầu tiên của hiệp định này…

VĂN ĐỖ