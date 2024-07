Hạt điều bị nhái thương hiệu, Hội điều Bình Phước cầu cứu cơ quan chức năng

Một số sản phẩm được cho là giả mạo thương hiệu “Hạt điều Bình Phước” rao bán tràn lan trên Facebook

Theo đó, thời gian qua, trên một số website và mạng xã hội (Facebook) có nhiều tên miền, tài khoản, cơ sở nhỏ lẻ đăng sản phẩm thương hiệu “Đặc sản Bình Phước” để bán với những thông tin như: “Giá: 100.000 đồng/6 hộp hạt điều bể/3kg; 100.000 đồng/3 hộp hạt điều còn vỏ lụa/1,5kg...”; 100.000 đồng/3 hộp điều rang muối, loại nguyên hạt còn vỏ lụa, có tổng trọng lượng 3 hộp là 1,12kg cả vỏ hộp…

Tuy nhiên, sau khi xác minh thông tin, các doanh nghiệp là hội viên Hội điều Bình Phước cho thấy, các thương hiệu của một số cơ sở chưa có đăng ký, chưa có an toàn thực phẩm, ISO-HACCP, nhãn mác đã bán hàng tràn lan trên thị trường, không phải là hạt điều có nguồn gốc Bình Phước, mà là hạt điều nhập khẩu vụ cũ, kém chất lượng. Về chất lượng, có nhiều hạt sâu, mốc nhân trong, không còn mùi vị đặc trưng của nhân điều, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; trọng lượng không đủ theo đúng quy định. Đặc biệt, sản phẩm không ghi thông tin sản phẩm, không hạn sử dụng, do đó không có cơ sở truy xuất nguồn gốc người chế biến, không biết ai là người chịu trách nhiệm đến người tiêu dùng về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hành vi trên đã xâm phạm nghiêm trọng đến chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước” đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ (tại Quyết định số 673/QĐ-SHTT ngày 13-3-2018), ảnh hưởng đến thương hiệu “Hạt điều Bình Phước” và quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, chế biến điều trên địa bàn tỉnh cũng như gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng khi sử dụng.

Để bảo vệ thương hiệu “Hạt điều Bình Phước”, quyền lợi người tiêu dùng, Hội điều Bình Phước đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan liên quan có biện pháp chấn chỉnh việc buôn bán, quảng cáo các sản phẩm hạt điều kém chất lượng nêu trên.

Bên cạnh đó, các cơ quan hữu quan tổ chức thanh, kiểm tra hành vi giả mạo chỉ dẫn địa lý; thanh, kiểm tra các website quảng cáo sản phẩm hạt điều kém chất lượng, giả mạo nguồn gốc từ Bình Phước, sử dụng các tên miền xâm phạm đến chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước” để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

BÙI LIÊM