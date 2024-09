Hát từ tấm lòng

Lời ca từ những đêm không ngủ

“Bão lũ tràn về, thương lắm quê ơi/ Bắc - Trung - Nam lại những đêm không ngủ/ Đêm nằm nghe tiếng mưa gầm, bão rú/ Thương đồng bào, thương lắm Tổ quốc tôi…”. Những lời ca mộc mạc, thương day dứt trong ca khúc Thương lắm quê mình (nhạc Đào Ngọc Sang, phổ thơ Vũ Tuấn). Ngay sau khi ca khúc được phát trên YouTube, nhiều khán giả đã xúc động bày tỏ: “Bài hát ý nghĩa, thương đồng bào mình đang oằn mình chống lũ. Cảm ơn nhạc sĩ, nhà thơ. Nghịch cảnh đau thương cho chúng ta được nghe những ca từ từ trái tim người nghệ sĩ”.

Từ Phú Thọ, nhà thơ Vũ Tuấn kể khi cơn bão số 3 (Yagi) tràn về, rất nhiều tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó vụ sập cầu Phong Châu ở quê hương anh ngày 9-9 vô cùng đau thương. Từ những câu chuyện đau thương đó khiến anh và bất cứ người Việt nào cũng đau xót theo. Trên đường đi làm về và trong những đêm không ngủ, từ sâu thẳm, anh ngân lên lời thơ: “Thương Tổ quốc những đêm không ngủ, Bão tan rồi vẫn cần những vòng tay, Thương về miền đất Tổ…”.

Ngay trong những ngày bão lũ khốc liệt, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ra mắt MV Nghẹn ngào tin bão quê nhà (sáng tác: nhạc sĩ Ninh Bảo Văn). Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ: “Ca khúc là sự đồng cảm và cũng nói lên tinh thần đoàn kết của người dân khắp mọi miền. Mong rằng với sự chung sức của người dân TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, bà con vùng bão lũ sẽ sớm ổn định cuộc sống”.

Trước hình ảnh các chiến sĩ không quản ngại khó khăn và mạng sống để hỗ trợ người dân, ca sĩ - nhạc sĩ Lê Anh Tuấn, Nhà hát Ca Múa Nhạc dân tộc Bông Sen, đã cho ra đời ca khúc Chiến sĩ công an ngời sáng tên vàng. Lời ca da diết, giai điệu hào hùng, thấm đẫm sự chân tình và cũng đầy tự hào khi nói về các anh hùng trong lòng dân. Nam nhạc sĩ chia sẻ, ca khúc này anh viết ca ngợi các chiến sĩ công an, đặc biệt gửi đến gia đình, người thân các đồng chí công an đã ngã xuống trong quá trình nỗ lực hỗ trợ người dân gặp thiên tai.

Bão đi qua, tình người đọng lại

Ngay trong và sau những ngày bão lũ, nhiều nghệ sĩ đã giới thiệu những sáng tác thể hiện tấm lòng chia sẻ với người dân gặp khó khăn. Ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh phát hành MV Bão ơi!; Duy Hưng ra mắt Tình người mùa bão lũ (sáng tác Tuấn Phương); nhạc sĩ Nguyễn Quốc (Chi hội trưởng chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu) sáng tác Thương lắm Nủ ơi!; nhạc sĩ Nguyễn Trung (Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc tỉnh Bắc Ninh) viết Sao mãi mẹ không về (phổ thơ Khánh Châu); Thế Vũ có Hướng về miền Bắc; Đạt Ozy phát hành Việt Nam kiên cường, Tia nắng trong bão giông; nghệ sĩ chèo Minh Hòa hát Thương em vùng lũ; nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long chia sẻ cùng người dân miền Bắc với ca khúc Chung một dòng sông… Các bài hát với ca từ, giai điệu đi vào lòng người, tiếp thêm ngọn lửa sưởi ấm người dân vùng bão lũ.

Thời gian qua, rất nhiều đêm nhạc ý nghĩa được tổ chức tại TPHCM và nhiều nơi nhằm quyên góp ủng hộ bà con các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nặng do thiên tai. Ở các đêm nhạc, khán phòng, hội trường không còn chỗ trống; nghệ sĩ hát không cát-xê, hát bằng cả trái tim để lan tỏa thông điệp yêu thương. Như đêm nhạc Vì đồng bào miền Bắc (17-9) tại phòng trà Bến Thành có Lê Hiếu, Lân Nhã, Nguyên Hà, Quang Hà, Hà Nhi, Trung Quân, Đức Tuấn… ủng hộ 325 triệu đồng đến đồng bào miền Bắc. Chương trình nghệ thuật Hướng về miền Bắc với sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Mono, Phương Mỹ Chi... vận động gần 3,5 tỷ đồng gửi đến đồng bào thông qua Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TPHCM.

Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM hát trong chương trình nghệ thuật Hướng về miền Bắc

Trước đó, 30 văn nghệ sĩ như các NSND Tạ Minh Tâm, Kim Xuân, Bích Liên, Mỹ Uyên; các NSƯT Lê Thiện, Phạm Thế Vĩ, Lê Tứ, Lam Tuyền, các nghệ sĩ Hà Như, Quốc Đại, Anh Bằng, Nguyễn Phi Hùng, Dương Quốc Hưng, Mai Trâm, Thiên Phú, Thanh Hoa - Hiển Phước… cũng đã gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM những phần tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc. Và không ít ca sĩ sau khi đoạt giải thưởng ở các cuộc thi âm nhạc dành toàn bộ tiền thưởng ủng hộ người dân như Hieuthuhai, Thiên Phú, Đoàn Đại Hòa, Quang Hùng MasterD, Isaac, Đức Phúc, Rhyder.

Không dừng lại ở đó, tối 22-9, đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam diễn ra tại TPHCM, toàn bộ số tiền thu được gửi về Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam để chung tay tái thiết Làng Nủ (Lào Cai). Tối 23-9, ca sĩ Tố My cùng Giang Hồng Ngọc, Phượng Vũ, Minh Luân, Nguyên Khang… tổ chức đêm nhạc online Giai điệu sẻ chia gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ. “Sự đóng góp có khi là tiền, có khi là nhu yếu phẩm, có khi là những bài đăng kêu gọi đầy trách nhiệm, có khi là bài hát. Sự đóng góp dựa trên khả năng mỗi người đều đáng quý. Những nghệ sĩ thể hiện tinh thần yêu nước, lòng nhân ái bằng việc sẻ chia với đồng bào mình là những nghệ sĩ thực sự”, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng nói.

TIỂU TÂN